Kitárja kapuit az Urmánczy-kastély

Kevesebb vendéggel számolnak az Urmánczy-kastélynál, mint a korábbi években. Archív • Fotó: Gergely Imre

Akit az építészet érdekel, annak mindenképpen ajánlható még így, alapos felújítást igénylő állapotában is a Maroshévízen álló Urmánczy-kastély. Ez az egyetlen olyan erdélyi kastély, amely szecessziós stílusban épült. Berendezés még nincs benne, ellenben a látogatásvezetők elbeszéléseiből számos érdekesség tudható meg a kastélyról, az Urmánczy családról és a környék történelméről is – ehhez járul hozzá még az ott látható kis kiállítás is.

Amint azt a kastélyt gondozó Urmánczy leszármazottak egyike, Szabó Tekla Katalin érdeklődésünkre válaszolva elmondta, a következő hétvégékre

szabadtéri koncerteket, kiállításokat, gyerekfoglalkozásokat is terveznek a kastély kertjében,

amelyek a mai járványügyi korlátozások mellett és előírások betartásával megrendezhetők. Javasolják is, hogy aki meglátogatná az épületet, foglaljon időpontot a Castelul Urmánczy-kastély Facebook-oldalra üzenetet írva vagy a következő telefonszámokon: 0733–309791 (Szabó Tekla Katalin), 0752–702939 (Ambrus Dorottya). A tervek szerint minden szombaton és vasárnap 11–18 óra között nyitva áll majd az épület, illetve a kert, és bárkinek lehetősége lesz itt akár piknikezni is. A kastély bejárata az Eroilor (Hősök) utcáról közelíthető meg.