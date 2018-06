Kiszínezi a várost a Vásárhelyi Forgatag

Portik Vilmos főszervező és Molnár Imola programfelelős • Fotó: Haáz Vince

A 6. Vásárhelyi Forgatag augusztus 27. és szeptember 2. között zajlik majd, bizonyos programpontok erejéig még a marosvásárhelyi várat is birtokba vehetik a forgatagozók.

Portik Vilmos főszervező és Molnár Imola programfelelős sajtótájékoztatón mutatta be szerdán a Vásárhelyi Forgatag alakuló programját. Azt ugyanis már lehet tudni, hogy augusztus 27. és szeptember 2. között, egy teljes héten át, melyek lesznek a legnagyobb produkciók.

Arra törekszünk, hogy tényleg színes legyen a felhozatal, kiszínezzük a várost, s ehhez nem muszáj ötszáz programpontunk legyen, a kevesebb több elv mentén olyan programokat igyekszünk Marosvásárhelyre hozni, amelyek tényleg újdonságnak számítanak az ittenieknek, illetve vásárhelyi alkotók programjait úgy mutassuk meg, ahogy eddig még nem sikerült

– fogalmazott Portik Vilmos.

A főszervező két ilyen nagyívű programról is beszélt:

augusztus 30-án szabadtéri színpadon lép fel a Magyar Állami Népi Együttes,

a Magyar rapszódia című előadás bemutatására mintegy százlelkes stáb érkezik Budapestről Marosvásárhelyre. Hasonlóan

a Budapesti Operettszínház is a Forgatag vendége lesz,

a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nemcsak helyszínt ad a budapesti produkciónak, de ki is veszi részét a szervezésből. A Chicagói hercegnő produkciót a tervek szerint háromszor is előadják majd a Nemzetiben.

A Mátyás király emlékévhez csatlakozik a Vásárhelyi Forgatag is, két interaktív szabadtéri Mátyás királyhoz kapcsolódó kiállítás érkezik majd Vásárhelyre: a Mátyás király életterei című pannókiállítás, valamint a Kalandok Mátyás táborában című, Mátyás-kori hadi sátrat rekonstruáló interaktív tárlat, mindkettő egyaránt feleleveníti a nagy király szellemiségét és korát. A Mátyás király emlékév azért is fontos a Forgatagon, mert annak idején a szervezők a fesztivál dátumát sem véletlenül választották ki, ugyanis 1482. augusztus 28-án Mátyás király kiváltságlevelével nyert vásárjogot Marosvásárhely. Ezért tartják minden évben az augusztus 28-a körül szerveződő héten a rendezvényt.

Molnár Imola programfelelőstől megtudtuk a Forgatag hétvégéjének nagyszínpadi fellépőit:

augusztus 31-én Rúzsa Magdi lép fel, a Kiss Tibivel kiegészült Csík Zenekar szombat este lesz a Forgatag színpadán, míg vasárnap a Quimby koncertje zárja majd a rendezvények sorát.

A fő fellépők mellé még egyéb könnyűzenei nevek is kerülnek majd. Ugyanakkor folklór programok lesznek idén is, a Maros Művészegyüttes egész folknappal készül, de a Bekecs is bemutatja új műsorát a forgatagozóknak. A tervek szerint több marosvásárhelyi kulturális intézmény is megmutatkozik emellett a rendezvényen. De nem marad el a Borudvar, a Szféra, a világtalálkozó pedig már a jövő hét végén zajlik.

Helyszín tekintetében újdonság, hogy a tervek szerint bizonyos programpontok a marosvásárhelyi várban is helyet kapnak majd, nappali programokat, családi programokat, komoly zenét terveznek a középkori vár falai közé, de az augusztus 31. és szeptember 2. közötti programkavalkád továbbra is a Ligetben kap helyet.