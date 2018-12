Kiszámoltuk: ennyibe kerül a karácsonyi menü

A fa alá való ajándékok beszerzése mellett bizony pénzbe kerül minden évben a karácsonyi menü is, nem is kevésbe, ugyanis ilyenkor mindig kicsit többet, kicsit különlegesebbet igyekszünk az asztalra tenni, mint a hétköznapokban. Egy hagyományos karácsonyi ételsor költségvetését számoltuk ki.

Nem kevés pénzt kell otthagynunk a hentesüzletben az ünnepi menü hozzávalóiért • Fotó: Haáz Vince

de a csont nélkülit akár félbe is vágják, ha szeretnénk. Egész füstölt combokat is most vesznek a leggyakrabban, 30 lejes kilónkénti árat kérnek a három, három és fél kilós disznócombért, így

Karácsonykor ugyanakkor kalács, bejgli, egyéb sütemény is dukál, sőt némi itókát is el szoktunk fogyasztani az ünnepen. Kíváncsiak voltunk, minderre mennyi pénz megy el a családi kasszából.

A karácsonyi ünnep idején a legtöbb háztartásban valamiféle sült, párolt hús is készül, ehhez vásárolják a nyakas és fehér karajokat, mindkettőből 24 lejbe kerül egy kiló. Húslevesnek valót is kerestünk:

Az ünnepi sonka kilónként ára 38 lej, akár egy-két kilót is vesznek ebből az emberek – tudjuk meg az eladótól. A vegyes darált húsért 13 lejt kérnek, ebből két-három kilót is hazavisznek a háziasszonyok. Kolbászból lehet szárazat, házit, paprikásat és számtalan egyéb fajtát is kérni,

sárgarépából (murokból) 4 lej egy kiló, petrezselyemből 10-12 lejt is elkérnek egy kilóért, a zeller 7 lej. Három-négy kiló krumpli is kellene legalább karácsonyra, azt 10 lejért lehet megvásárolni a piacon.

Következő utunk a piacra vezetett, ott minden eddiginél több helyen árulták a savanyú káposztát, 5 lejért lehetett kapni egy kilót. Ha vesz az ember egy fejet, az másfél, két kilós, de akár nagyobb is lehet. Ugyanitt a levesnek való zöldség árát is megtudakoltuk:

Bor és üdítő is dukál egy karácsonyi vacsorához: bort 12 lejért, de akár 100 lej fölötti áron is kaphatunk, mi most két üveg 35 lejessel számolunk, és a képzeletbeli karácsonyi kosarunkba kerül még egy 5 literes dobozos almalé 25 lejért, illetve némi szénsavas üdítő is 15 lejért. Utánaszámolva

innivalóra is elmegy még 110 lej, s összességében már túl is futottunk a 400 lejen, egészen pontosan 407,5 lejbe kerültek a képzeletbeli karácsonyi kosarunkba pakolt termékek.

Rendelhetnénk, de...

Kíváncsiságból azt is megnéztük, mennyibe kerülne a menü, ha egy étteremből rendelnénk házhoz. A húslevesből egy adagot 10 lejért találtunk, töltött káposztából 4 darabot 12 lejért adnak, úgyhogy ha hatan ülünk egy karácsonyi vacsorához, akkor 60 lejt fizetünk levesre, 72 lejt töltött káposztára, azaz

132 lejért kapunk levest és főfogást.

Flekkenből egy adagért 15 lejt is elkérnek, a köret hat lej, tehát 6 személyre 126 lejért rendelhetünk, de az ár nem tartalmazza a savanyúságot, kenyeret, desszertet, pedig már így is elköltöttünk több mint 250 lejt. Bár gondunk kevesebb lenne vele, a pénztárcánk biztosan megérezné, ha étteremből rendelnénk a karácsonyi menüt, arról nem is beszélve, hogy milyen különbség van egy házi húsleves és egy éttermi „laskaleves” közt.