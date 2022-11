Kiskapu a rendszerben: még jogi úton is nehéz megakadályozni az örökségrombolást

Majdhogynem rutinból ejtik a bíróságok a védett zónában vagy műemlékvédelmi oltalom alatt álló épületek engedély nélküli átalakítása miatt indult büntetőperes ügyeket, az ilyen jellegű törvénysértések nem megfelelő jogi besorolása miatt akár műemlék épületek átalakítása is következmények nélkül maradhat. Az egyetlen megoldást az eredménytelen bűnvádi eljárás után kezdeményezett polgári peres eljárás jelentheti, ám megtörténhet, hogy addigra már nincs, amit megvédeni.

Noha a törvény szerint három hónaptól egy évig terjedő börtönbüntetéssel, továbbá pénzbírsággal sújtható bűncselekménynek számít a műemlékvédelmi oltalom alatt álló épületek, illetve a védett zónának számító településrészeken épült ingatlanok engedély nélküli lebontása, átalakítása, a drasztikusan szigorú jogszabály sem tart vissza mindenkit az ilyen jellegű munkálatok megkezdésétől. Ebben ugyan a tájékozatlanság is szerepet játszhat, de

gyakorlattá vált az is, hogy az időnként elhúzódó engedélyeztetési eljárásról hallva a tulajdonos utólag szeretné „lepapírozni” az átalakítást, illetve olyanok is vannak, akik a jogi kiskapuban bíznak.

Értesüléseinket megerősítette Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal szóvivője is, akitől a székelyudvarhelyi helyzetről érdeklődtünk. „Az esetek legnagyobb részében nem hoz megoldást a bűnvádi eljárás” – mondta, és amint azt megtudtuk, ez a védett zónákban, illetve műemlékvédelmi oltalom alatt álló épületek törvénytelen átalakítására egyaránt érvényes.

Kérdésünkre arról is tájékoztatott, hogy Székelyudvarhelyen átlagban mintegy 170–250 épületátalakítási munkálat zajlik évente, de azoknak csak egy elenyésző része, nagyjából tíz eset problémás, azaz engedély nélkül megkezdett munkálat, de azok jó részét is sikerül leállítani,

Megjegyezte ugyanakkor, hogy a közvélekedéssel ellentétben Székelyudvarhelyen nemcsak a városközpont számít védett övezetnek, hanem a kórház mögötti városrész, továbbá Szombatfalva teljes területe is. Ezekben a városrészekben az épületek többsége nem áll műemlékvédelmi oltalom alatt, tehát az átalakításra vonatkozó engedélyeztetési eljárás kevésbé szigorú, mint a műemléképületek esetében.

A műemlék épületeken, illetve a védett zónában álló ingatlanokon tervezett átalakításokra a jóváhagyást a megyei művelődési és örökségvédelmi igazgatóságnak kell kiállítania. A szakhatóság vezetője is azon a véleményen van, hogy törvénymódosításra lenne szükség ahhoz, hogy megoldódjon a probléma.

Székelyudvarhelyen a jelenlegi városvezetés odafigyel a problémára, de még nem sikerült azt megszüntetni, viszont a közeljövőben átfogó ellenőrzésekbe kezd a polgármesteri hivatal, valamint a helyi rendőrség, és annak eredményeként remélhetőleg megszűnnek a hasonló gondok – mondta Bakos László, arra is kitérve, hogy az ingatlantulajdonosok többsége Székelyudvarhelyen is a törvényes utat választja, csak egy kis részük mulasztja el a szükséges engedélyek kiváltását.

Nem súlyos bűncselekménynek számít az, ha valaki a védett zónában kicseréli egy ház tetejét, és ezt a bíróságok így is kezelik.

Kitért ugyanakkor arra is, hogy előfordul az is, hogy már le van bontva az épület, amire értesülnek az illegális munkálatról – olyankor nyilván már jogi eszközökkel sem lehet tenni semmit a korábbi állapot visszaállítása érdekében. Megtörténik ugyanakkor, hogy

Mindegy, hogy védett zónában álló vagy műemlék épületről van szó, mindkettőre ugyanazok a törvények vonatkoznak, így ha a település polgármesteri hivatala nem indít polgárjogi pert, akár egy műemléképületet is következmények nélkül átépíthet a tulajdonosa – mondta a jelenlegi joggyakorlatról.

hagyja tönkremenni a műemlék épületet az új ingatlant tervező tulajdonos – noha a törvény szerint kötelessége lenne megóvni azt –, így fordulhat elő, hogy megyeszerte olyan épületek is szerepelnek még a műemléklistán, amelyek már nem is léteznek.

A másik ok, ami miatt lassúbb az ügymenet, hogy a megyei igazgatóság csak a kisebb munkálatokra adhat jóváhagyást, az engedélyre váró dossziék mintegy 80 százalékát tovább kell küldenie jóváhagyásra a brassói, területi műemlékvédelmi bizottsághoz, amely havonta egyszer ül össze – tudtuk meg az igazgatótól.

Be kellene épüljön a köztudatba a kötelezettség

A köztudatba valahogyan be kellene épüljön az, hogy nem elfogadható engedély nélkül építkezni – hangsúlyozta a témával kapcsolatos megkeresésünkre Fülöp Ottilia, Hargita megye főépítésze. Az urbanisztikai bizonylat kiváltása általában nem drága, tanácsos benyújtani egy ilyen kérést a munkálatok megkezdése előtt a település polgármesteri hivatalában, hiszen okosabb előre tájékozódni arról, hogy milyen teendőkkel jár az átalakítás – mondta.

Az engedélyeztetési eljárás elhúzódásával kapcsolatban kitért ugyanakkor arra is, hogy néha a tervezők sem nyújtanak be megfelelő dokumentációt – a megrendelőnek viszont azt mondják, hogy minden szükséges lépést megtettek, mégsem kapott jóváhagyást a munkálat –, ezért is alakul ki ellenszenv a szakhatósággal szemben.