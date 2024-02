Kis székelytörténelem-lecke a miniszterelnöknek

Több helyen is határozottan kijelentette hétvégi székelyföldi kampánykörútja során Marcel Ciolacu miniszterelnök, hogy Romániában már csak azért sem lesz soha autonómiájuk a székelyeknek, mert ilyet úgymond a románok sosem adtak nekik, amikor volt, nem ők vették el, és különben sincs értelme a „nem létező” Székelyföldről beszélni. A miniszterelnök történelmi ismeretei azonban ezen a téren alapos kiigazításra szorulnak, és akkor még igen visszafogottan fogalmaztunk.

Visszafogottan fogalmaztunk, mert csupán illendőségből nem mondjuk azt, hogy a miniszterelnök teljesen párhuzamos a székelyek történelmével. Az persze kérdés, hogy ez olvasmányai hiányának számlájára írható, vagy politikai „éleslátásból”, szándékosan igyekszik félreértelmezni a tényeket, de ezt most nem is tisztünk eldönteni.

„A székely jog eredete semmiféle királyi privilégiumra nem vezethető vissza, vagyis nem királyi hatalomból ered” – állapítja meg a Pál-Antal Sándor történész is. Kis túlzással akár azt is mondhatnánk tehát, hogy az autonómia – bár maga a kifejezés a magyar nyelvben csak a 19. században honosodott meg – a székelység vele született joga.

Abba most ne menjünk bele, hogy ezt a megállapodást magával a magyarokat 895-ben a Kárpát-medencébe vezető Árpáddal kötötték-e mint „vendégfogadók”, amint az krónikás hagyományainkból kitűnik, vagy a Turul-nemzetségbeli királyok valamelyikével, de a lényeg: nem egyfajta adományként szerezték, ami csak úgy visszavonható.

Igaz, itt később – oklevéllel igazolhatóan a 13. század közepétől – annyi engedményt tettek, hogy koronázáskor, nősüléskor, első fiúgyermeke születésekor egy-egy ökröt „ajándékoztak” a királynak portánként, később minden 4-6 ökör után egyet, és az is igaz, hogy ezt az „ajándékot”, az ököradót az ispán és hadnagyai olykor kegyetlenül be is hajtották. De