Kis lépésekben terveztetik újra a marosvásárhelyi kerülőutat

Félbehagyott munkálatok Jedd határában • Fotó: Haáz Vince

2019-ben két alkalommal is meghirdették a munkálatok befejezését a közbeszerzési rendszeren, de egyetlen cég sem jelentkezett.

Kis lépésekben

A CNAIR illetékesei a hét elején számoltak be arról, hogy felkerült a SICAP rendszerre a Koronka–Nagyernye kerülőút tervének megvalósítása. Ez azt jelenti, hogy egyelőre a tervet készíttetik újra, majd meghirdetik a munkálatokat is. A terv elkészítésében érdekelt cégek április 26-ig nyújthatják be ajánlataikat. A terv becsült értéke 2,58 millió lej (áfa nélkül), elkészítési határideje nyolc hónap. Ez azt jelenti, hogy

ha idén zökkenőmentesen készül el a terv, jövő éve elején meg lehet hirdetni a kivitelezési munkálatot is, és a legoptimistább számítások szerint 2023-ban lesznek újra munkagépek a félbehagyott kerülőút nyomvonalán.

A körgyűrűhöz is csatlakozna

Ennek az útnak a megépítése azért is fontos, mert összeköttetése lehet majd Marosvásárhely körgyűrűjével, amely a megyeszékhelyen, a Metro nagyáruháznál beérkező, autópályáról lehajtó tehergépkocsi-forgalmat a Bodoni út érintésével a Segesvári, E60-as jelzésű útra terelné. Mint korábban beszámoltunk róla, a hat szakaszból álló körgyűrű esetében két szakasznak volt meg a sikeres pályázathoz szükséges iratcsomója, így első körben ezt a két szakaszt támogatják. Az első szakasz az autópálya lehajtójától a Bodoni útig levő 2,5 kilométeres részen épül majd meg, míg a második szakasz a Bodoni és Segesvári utat köti majd össze.