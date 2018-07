Kis „tusványosi” koncertözön Nyárádszeredában

Volt már vásárnap, városnapok, most Nyárádmenti Fesztivál néven szervezik meg Nyárádszereda ünnepnapjait. A névváltoztatás egyben koncepcióváltást is jelent: színesebb programfelhozatallal még több embert kívánnak megszólítani.

Jobbágyfalván lovagolni is tanulhatnak a gyerekek

A névváltoztatásról Tóth Sándor Nyárádszereda polgármestere elmondta, évszázadok óta augusztus elseje a vásárnap volt Nyárádszeredában, akkor zajlott ugyanis az egyetlen még Izabella királynő által jóváhagyott országos vásár, aztán a településen e köré kezdték szervezni a város ünnepnapjait.

Volt már Nyárádszeredai napok, utána Nyárádmenti napok, ugyanis amióta a megyei tanács is támogatja a városünnepet, azóta próbálunk más önkormányzatokat is bevonni, hogy ne legyen csak nyárádszeredai helyszínen legyenek események. Most fesztiválnak neveztük a városünnepet, nem csak azért, mert ez most divatos, hanem a program is olyanra sikerült, fesztiválosra

– fogalmazott a polgármester. Hozzátette: a rendezvény szlogenjéül is azért választották a Találkozzunk itthon! jelmondatot, mert azt szeretnék elérni, hogy Marosvásárhely és Nyárádmente mellett a Sóvidékről és Kis-küküllőmentéről is látogassanak el a rendezvényre, valamint várják a külföldre elszármazottakat is.

A fesztivál része például a Jobbágyfalván megszervezett lovastábor, valamint a nyárádszentlászlói Gézengúzok gyerekfesztivál is. A program többi része Nyárádszeredában zajlik. Szerdán egyfajta nulladik nappal rajtol a rendezvény: megtartják a heti vásárt, valamint felépül a légvár a gyerekeknek. Csütörtöktől már bővül a programok sora: a helyi termékek vására mellett könyvbemutatók, kiállításmegnyitók lesznek, megnyílik a testvértelepülések borudvara, de felépül a főtéren a nagy színpad is, amelyen előbb a 4S Street, majd a Maszkura és a Tücsökraj koncertezik.

Pénteken hivatalosan is átadják a polgármesteri hivatal előtti felújított teret 13 órától, ez egyben a fesztivál megnyitójának is számít. 18 órakor a Kultúrotthonban a Bekecs Néptáncegyüttes bemutatja az Ember az embertelenségben című előadását, este pedig ismét szabadtéri koncertek lesznek, előbb a marosvásárhelyi Rocksuli koncertjét lehet megtekinteni, majd Nagy Feró és a Beatrice koncertezik Nyárádszereda főterén.

A szombatot sportnapnak is nevezhetjük: foci, kézilabda, taekwondo is szerepel a programban, valamint 11 órától az autós ügyességi verseny országos legjobbjai méretkeznek meg a nyárádmenti kisvárosban. Szombat este Kiss Kata tartja a bemelegítőt a nagyszínpadon, majd Kowalsky meg a Vega lép színre.