Kirándulókat vonz, közösségeket köt össze a turistaút

A Romániát szinte tejesen átszelő Via Transilvanica Maros és Hargita megyéken is áthalad, többnyire erdőkön, mezőkön vezet keresztül, ahol csak lehet, kikerüli a lakott településeket. Népszerűsítését a környezetvédelmi minisztérium is felkarolta, ezért is találkozott Tánczos Barna miniszter és az út létrehozását kezdeményező Uşeriu testvérpár a Maros megyei polgármesterekkel pénteken. Fontosnak tartották hangsúlyozni, hogy