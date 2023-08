Kinek kell reklamálni, ha nincs áram? – egy példátlan áramkiesés tanulságai

láncreakciószerűen több meghibásodás is bekövetkezett, ennek következtében 12 ezer háztartásban és sok üzletben fél napig, de akár egy napig is kénytelenek voltak nélkülözni az áramot, ami rengeteg bosszúságot okozott az embereknek.

A hétfői többórás, a város több részén is tapasztalt sepsiszentgyörgyi áramszünetek kapcsán, melyek kedden is megismétlődtek, Antal Árpád polgármester összehívta a katasztrófavédelmi bizottságot is.

Ennek kapcsán a közösségi médiában többek között azt is felrótták Józsa Csabának, hogy pár éve azt nyilatkozta, a teljes áramellátó rendszer fel van újítva. A nyilatkozat amúgy igaznak bizonyult, csak másképp, mint azt értelmezték, és Antal erre is kitért a sajtótájékoztatón, ahol jelezte, „jó tudatosítani és megérteni, hogyan működik az áramellátás, hogyan van felépítve az áramszolgáltató rendszer.”

az országban 400 és 110 kilovoltos vonalak vannak, ezek sem lakott területeken mennek át, illetve ha igen, alattuk tilos építkezni biztonsági okokból, de azért is, mert károsak az egészségre – és zajosak is.

Igaz tehát, amit Józsa Csaba is mondott, hogy az Electrica beruházott a rendszer felújításába Józsa azonban a lakossági áramot hordozó alacsony feszültségű rendszerről beszélt, míg a másik valóban még a kommunizmus idejéből van. Az is igaz, hogy a szóban forgó modernizálásokat is sokszor csak az önkormányzat unszolására végezte el az Electrica, mert érdekeltté tették –magyarázta Antal. Mint fogalmazot: amikor a város az utcákat felújíttatta és az aszfaltozás előtt

a Gyár utcán azért is zajlanak lassan a felújítási munkálatok, mert a villamossági vállalat is dolgozik a saját rendszerén, a városnak szinte felét ugyanis az Energia utcai transzformátorról látják el árammal, és e vonalak jelentős része halad itt és a Cigaretta utcán

Elmondta azt is, bár korábban nem volt költségvetésük a most fellépő „történelmi hibák” kijavításához, most – „mert minden rosszban van valami jó” – pénzt kapott Bukarestből és folytatja a középfeszültségű hálózat felújítását, amibe egyébként sehol az országban nem fektettek be.