Kilőttek egy veszélyes medvét Szentpálon, kiállítják a trófeáját

Majdnem napi szinten látták Recsenyéden vagy Homoródszentpálon azt a tucatnyi juhot elpusztító medvét, amelyet végül ma hajnalban lőttek ki utóbbi településen. A helyszínre siető bizottság döntése egyértelmű volt, hiszen a lakókat is veszélyeztette a nagyvad.

Homoródszentpálon összesen nyolc, Recsenyéden pedig négy juhot ölt meg az elmúlt hetekben egy medve, amelyet majdnem napi szinten láttak a települések lakói ezen időszak alatt – tudtuk meg Jakab Attilától, Homoródszentmárton község polgármesterértől, aki egyben a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület elnöke is. Mint mondta,

számos fénykép, sőt vadkamerás felvételek is készültek a falvakban garázdálkodó nagyvadról, így egyértelműen beazonosítható volt, hogy ugyanazon egyed okozza a problémákat.

Az elöljáró lapunknak hangsúlyozta, nem volt mit tenni, az egyed már nemcsak a gazdák javait veszélyeztette, hanem az emberre is veszélyes volt: ez abból is látszott, hogy többszöri riasztás ellenére is folyamatosan visszatért.

A leterített medve húsát egyébként a vadászegyesület értékesítheti, míg a trófeát egy intézményben fogják kiállítani oktatási céllal. Jakab Attila kérvényezni fogja, hogy a trófea lehetőség szerint a helyi iskolába kerüljön.