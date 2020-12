Kilátástalanság és bizonytalanság jellemzi a gyergyószéki idegenforgalmat

Fuldoklik a gyilkostói turizmus. A koronavírus-járvány miatt az ide szervezett utak is elmaradtak • Fotó: Gergely Imre

A közelben álló lacikonyhák már hetek óta bezártak – azok amúgy is csak nyáron üzemelnek teljes kapacitással –, a szuveníres bódék közül csak egy van nyitva, számítva arra, hogy tán egy-egy átutazó mégiscsak arra téved. Télen általában csak a decemberi ünnepekkor telik meg élettel az üdülőhely. Nagyon valószínű, hogy idén ez is elmarad.

A koronavírus-járvány miatt idén elmaradtak az ide szervezett utak,

az ügynökségek sorra visszamondták a foglalásokat, nem lehetett rendezvényeket tartani, lakodalmak sem voltak, de a diákcsoportok sem jöhettek.

Bizonytalanság jellemezte az elmúlt hónapokat és ez a jellemző most is. Voltak, akik a járványtól, megfertőződés veszélyétől féltek, és azért nem mertek útra kelni, mások pedig azért nem indultak el, mert attól tartottak, hogy útjuk alatt zárják le a határokat, és ha egyik nap még akadálytalanul be tudnak jönni az országba, vagy kilépni innen, másnaptól ez már karanténköteles lesz. Miután Gyergyószentmiklóssal együtt Gyilkostó is kiszabadult a vörös kód alól, az éttermek férőhelyeik 30 százalékát megnyithatták a vendégeknek, de ez is alig érezhető forgalmat jelent.