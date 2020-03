Kijárási tilalom Székelyudvarhelyen: elkísértük az utcákat ellenőrző járőröket Fülöp-Székely Botond • 2020. március 25., 18:28 2020. március 25., 18:28 Összesen két személy ellen intézkedtek kedden éjszaka a rendőrök Székelyudvarhelyen, akiket a kijáráshoz szükséges dokumentumok nélkül igazoltattak az utcán. Mi a helyi rendőrség kollégáit kísértük el egy éjszakai őrjáratra, közben pedig teendőikről és a lakók kötelezettségeiről érdeklődtünk. A nappali kijárási tilalommal kapcsolatos megbízásukról is beszéltek.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Lényeges felelősség hárul a sürgősségi állapot kihirdetése miatt az állami rendőrség alárendeltségébe került helyi rendőrökre is, akiknek kiterjesztették tevékenységi körét – fejtette ki László Szabolcs, a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség vezetője. Mint mondta, nemcsak az otthoni elkülönítésben és karanténban lévőket ellenőrzik, de az éjszakai és nappali kijárási tilalom, illetve egyéb óvintézkedések betartatásából is kiveszik a részüket, együtt dolgozva az állami rendőrséggel. Egyébként most már nem csak Székelyudvarhelyen van hatáskörük, hanem más településeken is, ahová az állami kollégáiknak menniük kell.

Kézzel írott, kinyomtatott és elektronikus formában is be lehet mutatni a kijárást igazoló dokumentumokat • Fotó: Erdély Bálint Előd

Esti őrjárat, ellenőrzések László Szabolcs rámutatott: ezentúl este kilenc órától járják körbe a hatóságok Székelyudvarhelyet, ahol hangosbemondón, román és magyar nyelven is kérik a lakókat, hogy csak valóban indokolt esetben hagyják el a lakásukat. Nem szeretnénk megijeszteni, esetleg megzavarni a lakók nyugalmát a későbbi órákban, ugyanakkor fontos elkerülni azt is, hogy valaki esetleg a szükséges dokumentumok hiányában tartózkodjon az utcán – jelentette ki. Természetesen az állami rendőrséggel közösen a későbbi, sőt most már a nappali órákban is fognak ellenőrzéseket tartani, az igazoló dokumentumokat kérve.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

A keddi éjszakai őrjárat során, amikor nem csak az utcákat, de a parkokat is ellenőrizték, több személyt is leigazoltak a rendőrök a figyelemfelkeltő körútjuk után. Számunkra meglepően sok ember volt az úton, de az intézkedés során kiderült, hogy a többségük rendelkezik a szükséges igazoló dokumentumokkal, munkába igyekeztek vagy onnan tartottak haza. Volt azonban két személy, akiket este tíz óra után nem sokkal vontak kérdőre a rendőrök és kiderült, hogy ők nem rendelkeznek a szükséges iratokkal, így intézkedniük kellett a hatóságoknak. Szerencsére több ilyen esettel nem találkoztak reggelig. Éjszaka egyébként fokozott volt a rendőri jelenlét Székelyudvarhelyen, számtalan állami rendőrrel is találkoztunk, akik az utcákat ellenőrizték. Ők a csendőrséggel is dolgoztak együtt. Céljuk az előírt intézkedések betartatása, hogy elkerülhessük a koronavírus terjedését – tette hozzá.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Mit várnak el? Most már nappal is fognak intézkedni a rendőrök a kijárási tilalom betartatása miatt, ami folyamatos ellenőrzéseket jelent – közölte László Szabolcs. Ekkor a munkáltató által kiállított dokumentumot vagy a saját felelősségre írt nyilatkozatot fogják kérni az igazoltatott személyektől. Utóbbit egyébként az ellenőrzést végző rendőr segítségével is kitölthetik a helyszínen egy alkalmazásnak köszönhetően. Gondolnunk kell azokra is, akik esetleg elfelejtették kitölteni az iratokat, így egy rövid ideig lehetőséget biztosítunk számukra, hogy a rendőrök segítségével azt az igazoltatás helyszínén is megtehessék indokolt esetben az erre létrehozott alkalmazás révén – jelentette ki. Kiemelte, a saját felelősségre kiállított nyilatkozatban, nem csak magát a kijárást kell majd megindokolni, hanem pontosítani kell, hogy mennyi ideig fog tartani.

Kedden éjszaka két személy tartózkodott az utcán jogosulatlanul • Fotó: Erdély Bálint Előd

Példaként felhozta, hogy ha valaki mondjuk a nagyszüleinek segít, akkor le kell írja, hogy mennyi idő, amíg bevásárol neki, ezt hol teszi meg és mennyi idő alatt ér haza. „Ez nem lehet egész napos program” – fogalmazott. Kérdésünkre azt is elmondta, hogy a lakóktól nem csak kinyomtatott, de elektronikus, illetve kézzel írott formában is elfogadják az igazoló dokumentumokat, ha megfelelnek a követelményeknek. Ezt Venczel Attila Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának jegyzője is megerősítette lapunknak.