Kijárási korlátozás a medvéknél is?

Szabályozni kellene a populációt, így élelmet lehetne biztosítani számukra az erdőben

Bőséges gyümölcs- és makktermés lett az erdőkben, ezért nem jár be a medvék többsége az udvarhelyszéki portákra – nyilatkozta lapunknak Jakab Attila, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület elnöke. „Ez egy jó év, de nem azt jelenti, hogy csökkent a medvepopuláció, sőt inkább szaporodtak. Ha később rosszabb termés lesz az erdőben, akkor az eddiginél is több állat tör be, majd a gazdaságokba” – mondta.

Egy-két eset

Csíkszéken sem jelentenek most gondot a nagyvadak a bőséges makktermésnek köszönhetően – jelentette ki Bencze István, a Csíkszeredai Sporthorgász- és Vadászegyesület igazgatója. Rámutatott, a nagyvadak többsége a Hargita-hegység déli részére vonult fel lakmározni, ugyanakkor nemrég jelentettek egy-két vadkárt Balánbánya környékéről is.

Hasonló a helyzet Gyergyószéken is, ahol szintén nem voltak problémák az őszi időszakban a medvékkel – tudtuk meg Gábor Lászlótól, a Gyergyószentmiklósi Vadgazdálkodási Egyesület vezetőjétől. Közölte,

a nagyvadak addig az erdőkben fognak maradni, amíg ott van számukra bőséges élelem,

vagyis el nem rothad a lehullott makk. Szerinte az idei termés vélhetően kitart tavaszig. A vadászok hangsúlyozták, a vemhes nőstények mindenképp elvonulnak téli álmot aludni december közepéig, ám ez nem vonatkozik a hím, illetve a fiatal egyedekre. Azok ugyanis csak nagy hidegben rejtőznek el, vagy ha több energiát igényel a táplálék felkutatása, amint amennyit az elfogyasztásából nyernek.

Etetni kellene a medvéket

Jakab Attila úgy véli, a mostani helyzet azt igazolja, hogy ha az állam engedélyezné néhány egyed kilövését, akkor csökkenhetnének a medvék által okozott károk. A kilövésből származó összeget ugyanis arra lehetne fordítani, hogy az erdőben etessék a társulatok a nagyvadakat, amelyek így kevesebb esetben törnének be a portákra.

A mostani helyzet bizonyítja, hogy helyes vadgazdálkodással az erdőben lehet tartani a medvéket. Persze ehhez elkerülhetetlenek a kilövések

– szögezte le. Utóbbi kijelentéssel Gábor László is egyetértett, hiszen szerinte is jelentősen túlszaporodott a populáció. Hangsúlyozta, az is megoldás lehet a helyzet kezelésére, ha a nyugati államokba is átszállítanak a medvékből, amelyek egyébként maguktól is terjeszkednek már új élőhelyeket keresve.