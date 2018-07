Kihasználnák Csíkmadaras természeti adottságait

Mutatós beruházás megvalósításán dolgoznak. Az elképzelésük látványterve. Forrás: Csíkmadaras Polgármesteri Hivatala

Jelenleg több mint 20 csíkmadarasi tagja annak a csapatnak, amely egy élményfürdő létrehozását, a fürdőkultúra népszerűsítését tűzte ki céljául. Bíró László egyike az ügyet felkarolóknak ‒ aki egyben a község polgármestere ‒, így érdeklődésünkre az előzményekről elmondta,

nem új keletű a fürdők témája a községben,

hiszen több tíz évvel korábban a különböző geológiai fúrások következtében kialakult a településen egyfajta fürdőkultúra.

Valahányszor lefúrtak közigazgatási területünkön, mezotermális, azaz langyos vizet és ásványvizet találtak

‒ magyarázta. Hozzátette, ennek az adottságnak köszönhetően annak idején több portán működtettek kádfürdőket. Emellett pedig egy szabadtéri strand is működött az 1970-es években, a térségben talán elsőként Madarason. A medencében 20 Celsius-fok fölötti volt a víz hőmérséklete, de mivel geológiai fúrás által alakították ki, nem pedig hidrogeológiai fúrás révén, így nem volt biztosított a működtetéséhez szükséges vízhozam, végül fel is kellett számolni.

Szintén a helyi természeti adottságok bizonyítéka, hogy korábban lefúrtak 590 méter mélységig, ahol 37 Celsius-fokos volt a víz hőmérséklete, ami mintegy 20 méter magasba tört fel. A helyiek a meleg vizet felfogták és abban fürödtek, hiszen gyógyvízként is funkcionál ‒ emelte ki a községvezető. Hozzátette, ezeket az adottságokat ismerve

néhány helybéli magánkezdeményezéseként elkezdődött egy közös gondolkodás a fürdőkultúra újbóli megteremtéséről.

Múlt év végére körvonalazódott egy vízió, amely mögé elkezdtek felsorakozni további helybéliek is, így már azon gondolkodnak, hogy milyen jogi formát öltsön a kezdeményezésük, hogy kivitelezni tudják elképzelésüket.

Már elkészíttettek egy előtanulmányt is, a tervek szerint pedig a központi park mögötti területen mintegy 10 hektár áll a rendelkezésre, ahol a fürdőkomplexumot kivitelezhetik ‒ de további területekkel való bővítésre is van lehetőség ‒ mutatott rá az illetékes. Kiemelte, mindenképp olyan létesítményt építtetnének, amely kihasználja a helyi adottságokat, hiszen

Csíkmadaras két geológiai törésvonalon helyezkedik el, emiatt ott nagyobb a hőfelszivárgás a mélyből.

Szakvélemények is megerősítették, hogy Csíkmadaras nagyobb hőmérsékletű vizekkel rendelkezik elérhető mélységben: 1000–1100 méteren 70–80 Celsius-fokos hőmérséklet van. Ez a hőmérséklet, a víz gyógyhatása, illetve a létesítmény egyszerű megközelíthetősége is segítheti a projektjük fenntarthatóságát ‒ érvelt Bíró László. Azt sem titkolta, hogy az ehhez hasonló kezdeményezéseket az önkormányzat is felkarolja ‒ ezáltal pedig összekapcsolódna a magánszféra és az önkormányzat ügye.

Terveik megvalósításához hasonló elképzelésben gondolkodnak, mint a helybéli kis vízi erőművek esetén, azaz helyiek, környékbeliek lennének a tulajdonosok.

Működőképes lehet jó adminisztrálással, odafigyeléssel egy részvénytársaság, amiben a helyiek a részvényesek

‒ vélekedik a polgármester. Azt is állítja, hogy így nemcsak úgymond elszenvedői lehetnek a helybéliek a beruházásnak, hanem tulajdonosai, haszonélvezői is. Arra kérdésünkre, hogy a kivitelezéshez szükséges jelentős összeget honnan teremtik elő, Bíró László fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy habár nem kis összegről van szó, a meglévő természeti adottság sem elhanyagolható érték, az a felbecsülhetetlen. Meglátása szerint a rendelkezésre álló adottságokat nem szabad elkótyavetyélni, ugyanis ha a megfelelő miliő adott, akkor a befektetőket is könnyű bevonni.

Lehet még csatlakozni



Az érdekeltek legutóbb múlt csütörtökön tartottak megbeszélést, amin arra jutottak, hogy még várják azok jelentkezését, akik kezdeményezőként kapcsolódnának projektjükhöz. Közben a csapat jogi formát keres az ötlet kivitelezésére ‒ egyelőre részvénytársaság alapítását tervezik ‒, illetve a névválasztás is felkerült a tennivalók listájára, erre várhatóan egy játékot indítanak. E tennivalók után több megbeszélésre is sor kerül, hiszen meg kell szervezni a jogi forma működtetéséhez szükséges csapatot, kidolgozni a további lépéseket ‒ részletezte a polgármester.



Arról is tájékoztatott továbbá, hogy van, aki a törzstőkére már pénzt is tett le, de olyan magyarországi érdekeltről is tud, aki részesedésként az élményfürdő vízkezelőjét biztosítaná. Ennek kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy nemcsak helyi projektként képzelik el az élményfürdőt, hanem térséginek, így ha kezdeményezőként szomszédos települések lakói is csatlakoznának ötletükhöz, van rá lehetőségük.