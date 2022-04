Kifutottak az eredeti határidőből, de a végéhez közeledik a gyergyószentmiklósi kerülőút felújítása

A város központi részének közelében haladó és a Halász, a Békény és a Dózsa György utcákat jelentő „teherforgalmi út” sokáig a település legrosszabb útvonala volt, rengeteg bosszúságot okozva az áthaladó járműveknek és a helyieknek is. A felújítása 2019 őszén indult el, de mielőtt magát az utat javították volna, előbb a felszín alatti munkálatokat, a közműhálózatot kellett javítani.

Egy év után, 2020 őszén a Dózsa György utcában már az első aszfaltréteg is rákerült az úttestre, és a járdák felújításával is haladtak, ahogy később a Halász utcában is.