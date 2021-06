Kifulladni látszik az oltáskampány Romániában

Igencsak megtorpant az oltáskampány Romániában, ezt bizonyítják azok a frissen meghozott intézkedések is, mint a vakcinaszállítmányok lemondása, illetve egyes oltóközpontok tevékenységének felfüggesztése vagy a csökkentett munkaprogram bevezetése. Hargita és Maros megyében egyelőre az összes központ nyitva marad.

Egyre alacsonyabb az oltakozási kedv. Emiatt további oltóközpontok tevékenységét függeszthetik fel • Fotó: Barabás Orsolya

Egyre alacsonyabb az oltakozási kedv Romániában, ennek hatására pedig több intézkedést is foganatosított az ország az elmúlt időszakban. Mint Andrei Baciu egészségügyi államtitkár kedden elmondta, Románia kérte, hogy júniusban függesszék fel bizonyos vakcinaadagok beszállítását, így az erre a hónapra tervezett 7 103 160 adagból csak 2 635 680-at fog megkapni az ország.

Az Agerpres hírügynökség tájékoztatása szerint júniusban 4 366 444 adag kellett volna érkezzen a Pfizer-BioNTech által gyártott vakcinából, de az illetékes hatóságok kérésére csak 1 928 162 adagot fognak leszállítani. A Modernától 835 200 adag szerepelt az ütemtervben, de csak 128 400 dózis érkezik, az Astra Zenecától pedig 167 200 adagot kap az ország júniusra. A Johnson&Johnson szállítmányai a korábban bejelentett ütemterv szerint érkeznek: az első héten 144 000, a második héten 61 800, ezen a héten 48 800, a következő héten 41 400, az utolsó héten pedig 115 920, tehát összesen 411 920 adag.

Elemzik a működésüket

Emellett Valeriu Gheorghiţă, a COVID-19 elleni oltáskampányt koordináló bizottság vezetője arról beszélt kedden, hogy

ideiglenesen beszüntetik a tevékenységet 11 oltóközpontban, 127-ben csökkentik a munkaprogramot, 70-et pedig bezártak, mivel az oltóközpontok mintegy 45 százaléka a csökkent oltakozási kedv miatt kapacitásának kevesebb mint 50 százalékában működött az elmúlt időszakban.

Hozzátette: azt javasolták a megyei közegészségügyi igazgatóságoknak, hogy vizsgálják meg a helyzetet, és hozzák meg a megfelelő intézkedéseket: vagy csökkentsék a központok nyitvatartási idejét, és küldjenek ki több mobil csapatot a vidéki településekre, vagy ideiglenesen függesszék fel egyes központok tevékenységét.

Ezt Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője is megerősítette: mint érdeklődésünkre elmondta,

jelenleg folyamatban van a megyében működő oltóközpontok helyzetének elemzése.

Egyelőre egyetlen központ működését sem függesztették fel, de ez a jövőben változhat, illetve a munkaprogram csökkentésére is lehet példa, bezárni viszont egy központot sem szeretnének, mert később, egy esetleges negyedik hullám alkalmával még szükség lehet rájuk. Emellett fellendítenék a vidéki településekre kiszálló mobil csapatok tevékenységét.

Kiszállások vidékre

Tar Gyöngyi rámutatott: múlt héten láttak hozzá, és egyenként elemzik ki a megyében működő 14 oltóközpont tevékenységét. Vannak alacsonyabb hatékonysággal működő központok, emiatt viszont már korábban is hoztak intézkedéseket. Például minden olyan oltóközpontban, ahol korábban csak az AstraZeneca vakcinával immunizáltak, a Pfizer-BioNTech oltóanyagot is elérhetővé tették. Mobil csapatokat is szerettek volna minél több vidéki településre eljuttatni, de mivel a polgármesterek nem voltak erre nyitottak, csak kevés helyre jutottak el.

A továbbiakban viszont nem fognak az együttműködésükre várni, a COVID-19 elleni oltáskampányt koordináló bizottság felszólítása miatt ugyanis kiszállásokat tarthatnak akkor is, ha arra látszólag nincs igény.

Ennek megfelelően szerdán Csíkszentgyörgyön tartottak oltási akciót, a hétvégén Tusnádfürdőre, a jövő héten pedig Csíkdánfalvára mennek. Továbbá, minden megyében a legalacsonyabb átoltottsági aránnyal rendelkező településeken kötelező módon helyszíni oltást kell tartaniuk a következő időszakban.