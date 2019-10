Kifehéredett a Hargita

Hétfő délelőtti kép a Madarasi Hargitáról • Fotó: Szentegyházi hegyimentő-közszolgálat helyszíni kamerája

Csúsztak az utak, beavatkoztak a karbantartók



Adrian Pănescu, a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője portálunknak azt mondta, esőzés és havazás is volt a Bucsin-tetőn (13B országút), a Gyilkos-tó környékén (12C országút), valamint Hargitafürdő térségében (13A országút). Az említett részeken fagypont alá csökkent a hőmérséklet, ezért a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) munkatársai saját gépjeiket bevetve összesen 12 tonna csúszásgátló anyagot szórtak le. Mostanra megszűnt a fagy, így már nincsenek gondok az utakon. Ettől függetlenül a CNAIR munkatársai továbbra is készültségben vannak.



Pănescu arra is kitért, hogy a társaság több éves szerződést kötött a hóeltakarítás érdekében, amely idén is érvényben van.



A megyei utak esetében nem jeleztek problémákat a prefektusi hivatalnak, ám a szóvivő úgy tudja, hogy Hargita Megye Tanácsa szintén megkötötte a hóeltakarításhoz szükséges szerződéseket a megfelelő szakcégekkel. Egyébként az intézmény is rendelkezik alkalmas gépekkel, így szükség esetén ők is beavatkozhatnak.