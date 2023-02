Kié a legjobb házi szalonna Háromszéken?

Úgy tűnik, Székelyföldön is meghonosodik a kolozsvári Spritz kávéház teraszán 2011-ben rajtoló Szalonnafeszt. Miután az elmúlt hétvégén Csíkszeredában szervezték meg, a következő hétvégén Sepsiszentgyörgyé a házigazda szerepe.

„Te készíted a legjobb szalonnát egész Háromszéken? Gyere, és mutasd meg nekünk, jelentkezz szalonna- és füstölttermék-versenyünkre!” – így indítja a részvételre biztató felhívását a rendezvénynek helyet adó sepsiszentgyörgyi Park vendéglő. Vezetője, Kovács István, aki egyben a Sepsiszentgyörgyi Vendéglátóegységek Egyesületének (SVESZ) elnöki tisztségét is betölti, lapunknak elmondta, a háromszéki őstermelőket képviselő Tamás Olivérrel ötleteltek azon, hogy Háromszéken is szervezzék meg ezt a fesztivált, együttműködve hozzák tető alá a hétvégén. A vásáron jogi személyek is jelen lesznek termékeikkel, azonban