Kibővítették a székelyudvarhelyi kórház mögötti zöldövezet átalakításának terveit – kápolnát is építenek a parkban

Késik a székelyudvarhelyi kórház főépülete mögötti zöldövezet parkosítása, de kibővítették az eredeti terveket: egy kápolnát is építenek a terület megszépítése során.

Az átalakítás előtt álló terület. A munkálatok megkezdésére vonatkozó engedélyre vár a kórház vezetősége • Fotó: Barabás Ákos

Noha eredetileg május végére szerette volna befejezni a kórház hátsó udvarának átalakítását az intézmény vezetősége,

egyelőre az engedélyekre várnak, hogy megkezdhessék a területrendezési munkálatokat, így elhúzódik a zöldövezet parkosítása.

Lukács Antal, a kórház főigazgatója szerint az engedélyek megszerzése után rövid időn belül megvalósul a beruházás, bár ez attól is függ, hogy milyen esetleges nehézségek merülnek fel a kivitelezés során.

Parkká szépítik a kórházi zöldövezetet Rövidesen nekifognak a területrendezési munkálatoknak a székelyudvarhelyi kórház főépülete mögött, ahol a tervek szerint május végéig teljesen megszépítik és parkosítják a zöldövezetet. Rövidesen nekifognak a területrendezési munkálatoknak a székelyudvarhelyi kórház főépülete mögött, ahol a tervek szerint május végéig teljesen megszépítik és parkosítják a zöldövezetet.

A terveket egyébként kibővítette az intézmény vezetősége, mint azt most Lukács Antaltól megtudtuk,

a parkosított terület közepén egy kápolnát is építenek, az veszi majd át a kórház adminisztratív épületében működő jelenlegi kórházi kápolna szerepét.

A megüresedő helyiség majdani rendeltetéséről még nem döntöttek, elképzelhető, hogy fenntartják adminisztratív célokra a három történelmi egyházi felekezet kórházlelkészeinek.

HIRDETÉS

A park kialakításának eredeti tervén történtek még kisebb módosítások, például kevesebb kis rövidítő, összekötő sétányt alakítanak ki, illetve a területrendezés során adódhatnak még apróbb változások – tudtuk meg a kórházigazgatótól. Lukács Antal elmondta, a fő cél, hogy

minél több legyen a zöldövezet, de emellett a parkolóhelyek számát is bővítik.

Mint arról korábban már írtunk, teljesen átalakítják a kórház udvarának hátsó részét, ahol új, térkövezett sétányokat alakítanak ki, a zöldövezetet újragyepesítik és számos dísznövényfajtával díszítik, a sétányok mentén pedig padokat helyeznek el. A fejlesztést sok földmunka előzi meg, ugyanis

régen az említett területen működött egyebek közt a kórház üzemanyagraktára is, így mélyre épített betonelemek és üzemanyagtartály is van a földben, amelyeket el kell távolítani.

Ezt követően elegyengetik a talajt, és helyenként lépcsőzetesen is szintezik. A kórházigazgató akkor elmondta, fakivágásokra is szükség lesz, ugyanis egy részük kiöregedett és veszélyesé vált. Ezt a munkálatot el is végezték, de – a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal nemrég közzétett közleménye szerint – egy részét szabálytalanul.

A közlemény szerint a beteg tuják, illetve a veszélyes magasságúra nőtt fenyőfák esetében indokolt volt a fakivágás, de hat, több tíz éves gesztenyefa esetében a szakszerű metszés helyett csonkítást alkalmaztak, ami miatt a helyi rendőrség környezetvédelemért felelős részlege 2400 lejre megbírságolta a kórházat. Ezzel kapcsolatos kérdésünkre Lukács Antal azt mondta, biztonságos magasságban kellett elvégezniük a metszést, a fák azóta ki is rügyeztek, a bírságot ő törvénytelennek tartja, és fontolgatja, hogy megfellebbezi.