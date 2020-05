Kibővítették a pályázók körét, a kisebb kórházak is esélyt kapnak

A kórházak 10 millió euró értékig elszámoltathatják az eddigi és leendő „COVID-költségeiket” az unióval • Fotó: Barabás Ákos

Módosította a koronavírus elleni küzdelemre fordított költségek európai uniós forrásokból való megtérítését lehetővé tevő, pénteken elindított program pályázási feltételeit az európai alapok minisztériuma (MFE), elfogadva a Hargita megyei módosítási javaslatokat is. A Nagy Infrastruktúra Operatív Program (POIM) kiírási kritériumok szerint a támogatás az egészségügyi intézmények – kórházak, szociális otthonok – fogyóanyag-beszerzésére, például védőruhák, kesztyűk, maszkok beszerzésére terjed ki, de finanszírozzák az eszközfejlesztéseket – laborberendezések, lélegeztetőgépek, betegmonitorok, intenzív terápiás ágyak, stb. – is, továbbá mobil orvosi egységek felszerelését, moduláris kórházak és logisztikai egészségügyi konténerek felállítását.

Azonban a korábbi feltételrendszer szerint csak a koronavírusos betegeket kezelő kórházak pályázhattak volna – azaz Hargita megyéből csak a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi –, illetve az önkormányzatok, de a többi kórház és a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság nem, miközben azoknak is vannak olyan költségei, amelyeket a fertőzés elterjedésének a megfékezésére tett intézkedések generáltak.

Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának európai uniós pályázatokért felelős alelnöke a hónap elején átiratot küldött a szakminisztériumba, kérve a pályázási kritériumok módosítását, és erre tett javaslatot a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság is. A szaktárca engedélyezte azt, hogy projektjük egészségügyi minisztériumi jóváhagyása után a nem koronavírusos betegeket kezelő kórházak is pályázhassanak a programban. Ez azért is fontos, mert számos önkormányzati alárendeltségben működő kórház esetében az eszközfejlesztésekre szánt pénzeket az önkormányzatok átutalták az egészségügyi intézménynek, nem a helyhatóság szerezte be azokat, így a költségek megtérítésére csak a szóban forgó kórházak tudnak pályázni.

Én ezt mindenképp sikerként élem meg, mert így a Hargita megyei kórházak megpróbálhatnak elszámolni minden költséget, úgy az udvarhelyi, mint a csíki – őket tájékoztattuk előzetesen is, hogy felkészüljenek és időben lépjenek –, illetve a többi kórház is bekapcsolódhat. A jogi lehetőség megvan az uniós források lehívására, a szakminisztériumon belül kell elérni, hogy jóváhagyják azokat a beruházásokat, beszerzéseket

– fogalmazott a pályázási kritériumok módosításával kapcsolatban Barti Tihamér. A minisztérium ugyanakkor azt is jóváhagyta, hogy részt vegyenek a pályázáson a szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok is.

Az operatív programban a koronavírus járvány megfékezése érdekében az egészségügyi, illetve a szociális ellátórendszerben február 1. óta elvégzett, illetve a későbbiekben elvégzendő beruházások, anyagköltségek finanszírozására lehet pénzt pályázni szeptember 30-ig. A véglegesített kritériumok szerint

a kórházak akár 10 millió euró értékben is kérhetnek finanszírozást, a szociális ellátórendszer intézményei esetében pedig 3 millió euró a felső határérték.

Az egészségügyi intézményekben új részlegek létrehozását azonban nem, csak a meglévők eszközfejlesztését finanszírozza a pályázati program, és az adományokból elvégzett beszerzések költségei sem elszámolható kiadások. Románia számára 400 millió eurós finanszírozási keretet hagyott jóvá az Európai Unió.