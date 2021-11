Ki végezze el a nyálteszteket a gyerekeken?

Valamennyi iskolavezető és a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) is egyetért abban, hogy az iskolai nyáltesztek elvégzése nem tartozik a tanárok hatáskörébe, hiszen ők nem szakképzett egészségügyi személyek. A rendeletben azonban az szerepel, hogy a tanintézetek egészségügyi személyzete vagy az erre a feladatra kijelölt személyek irányítják a tesztek elvégzését – akik akár a tanárok is lehetnek. Lehetséges megoldásnak tartja több iskolaigazgató és szakszervezet is, ha kiosztanák a teszteket a szülőknek, és otthon végeznék el, mielőtt a gyerekek iskolába mennének.

A tanügyi szakszervezetek képviselői szerint sem a tanárok hatáskörébe tartozik a diákok nyálmintáiból végzett tesztelések lebonyolítása. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A megyei tanfelügyelőségek is közölték honlapjaikon az iskolai nyáltesztekre vonatkozó rendeletet, amelyben szerepel, hogy az iskola egészségügyi személyzete vagy a feladattal megbízott személyek végzik el a szóban forgó antigénnyáltesztekkel való szűrést minden hét első és negyedik munkanapján valamennyi tanintézetben az osztályteremben az órák elkezdése előtt.

A rendelet nem tér ki arra, hogy szülői beleegyezésre van szükség a nyálmintából végzett tesztek lebonyolítására.

Lehetséges, hogy már a hét vége felé megérkeznek a tesztek az iskolákba, így jövő héttől esedékes lesz a tesztelés.

Sok időt igényel a gyerekek tesztelése

Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének (FSLI) Maros megyei elnöke lapunknak kifejtette, még nem kapott a szakszervezet semmilyen tájékoztatást ezzel kapcsolatban, ők is csak a rendeletet olvasták, amelyben az áll, hogy

az intézmény által kijelölt személy végzi el a tesztelést, azaz bárkit kijelölhetnek az iskolából.

„Azt tartjuk, hogy ez abszurdum, tudom, hogy van olyan ország, ahol alkalmaztak ilyesmit, de az lenne a normális, ha a szülő otthon végezné el a gyereke tesztelését. Ha belegondolunk abba, hogy a mi iskolánkban (a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium – szerk. megj.) 1100 diák van, mennyi időt igényel mind letesztelni őket? Egy harmincfős osztályt letesztelni is sok idő” – fejtette ki véleményét a szakszervezet helyi vezetője. Hozzátéve,

a szakszervezet szemszögéből is az lenne a megoldás, ha kiadnák ezeket a teszteket, és a szülők végeznék el otthon a gyerekeken, ez volna a normális, mert akkor a beteg gyereket be sem kellene vinni iskolába.

„Voltak javaslatok arra nézve is, hogy mozgó egészségügyi csapatok menjenek el iskolákba tesztelni. Nem igazságos erre kényszeríteni a tanárokat. Falun más a helyzet, mert ott a kisebb iskolákban az orvosi rendelőkből el lehet menni letesztelni a gyerekeket. De városon, ahol sok nagy iskola van, képtelenség mindenkit belátható időn belül letesztelni, és az is elfogadhatatlan, hogy emiatt elmaradjanak a tanórák” – fogalmazta meg Molnár Zoltán.

Hozzáfűzte, kedden sürgősségi gyűlést hívott össze a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének országos vezetősége, így azután valószínűleg többet fognak tudni a nyáltesztekkel kapcsolatban is.

Nem a pedagógus feladata

Az iskolaigazgatók sem kaptak erre nézve még részletes utasításokat, nem ismerik az elvárásokat, nem tudják még, kinek mi lesz a hatásköre, ha megérkeznek a tesztek. Varga László, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium igazgatója bízik abban, hogy az iskolájuk szerencsés helyzetben lesz, hiszen van orvosi személyzet, és azt is

reméli, hogy a tesztelést az orvosi rendelőben lehet és kell majd lebonyolítani.

„Ezt tartom természetesnek, nem a pedagógus feladatának tartom a teszteknek a lebonyolítását, hanem szakképzett személyzet kell ezt megvalósítsa. Hogy milyen gyakorisággal, azt még nem tudom. Erre senki sem készült, és nem is volt eddig kiközölve, hogy a tanároknak kell ezt elvégezniük.

Nem tartom kivitelezhetőnek, hogy a tanárokat kényszerítsék ilyen feladatra”

– fejtette ki a csíkszeredai főgimnázium igazgatója, aki az egyik legnehezebb feladatnak tartja a nyáltesztek lebonyolításának kérdését, ami valaha felvetődött mióta iskolavezetőként dolgozik.

Nem kérdezte meg senki a tanárokat

Hasonló kérdések merülnek fel egy kisebb, vidéki iskola vezetőjében is a nyáltesztekkel kapcsolatban. Kovács László, a mezőmadarasi Pataky Ágotha Általános Iskola igazgatójától megtudtuk, nincs orvosi kabinet vagy egészségügyi személyzet a tanintézetben, és nem látja, hogyan is lesz kivitelezhető a gyerekek tesztelése.

„Nem tartom helyesnek, hogy a tanári karnak osszam le ezt a munkát, amikor tudjuk, hogy ez a vírus cseppfertőzéssel terjed, és a gyerekek nyálát kell felhasználni egy vegyszerrel, és úgy elkészíteni a tesztet. Elég sok gyerek van, ezért a tanítás előtt ezt lebonyolítani, nem tudom, mennyire kivitelezhető” – fejtette ki az iskolaigazgató.

Lehetséges megoldásnak tartja azt is, ha kiosztanák a teszteket a szülőknek, és otthon elvégeznék, hiszen az is szempont, hogy sokan otthon reggeliznek, és a tesztelés előtt egy órával nem szabad enni vagy inni, ellenkező esetben már nem reális az eredmény – magyarázta Kovács László, aki szerint a tanároknak más a feladatkörük, ez nem rájuk tartozik.

„Összesen 190 gyerekünk van a szénáságyi iskolával és az óvodával együtt, tehát

több órát igényelne a tesztelés, nem hiszem, hogy megvalósítható, ráadásul nem biztonságos, ki is alakulhat egy fertőzési gócpont.

Nem is kérdezték meg, hogy a tanárok bevállalják-e ezt a felelősséget. A másik, hogy a szülő is megkérdőjelezheti ezt, hiszen ha nem egyezett bele, hogy a gyerekét leteszteljék, miért tesztelték le? Ugyan nem PCR-teszt, de mindenképpen kellene ehhez is a szülői beleegyezés, hiszen arra is kell szülői beleegyezés, ha a gyerek adatait felhasználjuk vagy ha fényképet készítünk róla” – világított rá a szülői szempontra is a mezőmadarasi iskola vezetője.