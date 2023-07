Kézműves napok Sepsiszentgyörgyön

A mesterségbemutatóval egybekötött termékvásár Veres Ferencnek, a Háromszéki Népművészeti és Kézműves Egyesület elnökének volt az ötlete, és a tagoknak az a panasza vezette rá, hogy őket – degradáló módon – sok vásárban kereskedőknek nézik, akik innen-onnan összevásárolják a portékájukat. Ezért aztán a vevők sokallják a termékek árát is, hiszen nem látják benne az egyediség és a kézműves munka adta értéket.

Meg szeretnénk mutatni a nagyközönségnek, hogy valóban mi készítjük a termékeket, és ahhoz milyen alapanyagokat használunk, milyen technikákat alkalmazunk. Egyrészt tehát ez volt a rendezvény megszületésének motivációja, másrészt az, hogy az elnökség a tagdíjért cserébe adni is szeretett volna a tagoknak valamit

Másik véglet a korondi Máthé Imre Levente, aki az 1700-as évekig visszavezeti fazekaskodó felmenőit, ez hét generációt jelent. Apáról fiúra szállt a tudás, a fazekasmesternek viszont csak lányai vannak, de a nőknek nem való ez a foglalkozás – mondja –, hiszen egy lábas formázásához emelgetni kell a nehéz anyagot, és a korongon megformázni is erőt kívánó feladat.

Utóbbihoz hasonlót még nem láttunk a helyi vásárokon, mint a fiatalember elmondta, az bátorította fel, hogy céget alapítson és jelentkezzen a vásárra, hogy az eddig hobbiból, a maga számára készített alkotásait mind elvitték a barátok, ismerősök. Az internetes videók ihlette bonsai-formákat magyarosítani is próbálta, így egy szomorúfűz képviseli a hazai fákat. Márton Tamás azon kevesek közé tartozik egyébként a vásárban, akik csak mellékes bevételt szeretnének a kézműveskedésből, hiszen legtöbbeknek ez a kenyérkereső, egész napos foglalkozásuk, és bejegyzett vállalkozási formával vannak jelen.

Erő kell a pénzveréshez is, még akkor is, ha a munka nehezét maga a prés végzi el.

Talán nem is éri már meg, vonja le a következtetést, hiszen a portéka ára ugyanaz, míg a festékek, de a pala, az agyag ára is háromszorosa a két évvel ezelőttinek.

Ez a fiatalember, aki most Mák Istvánnak segédkezik, szintén hozzáadta az erejét a szerencsepénze préseléséhez

Mint a Budapestre kiköltözött, de nagybányai származású Mák István mondja, az érmék ón-alumínium és kis részben más fémek keverékéből vannak, aminek az a jellemzője, hogy alacsony hőfokon olvad és formázható, de törékeny ötvözet. Drága is, kis befőttesüvegnyi leendő érme, jelenleg még csak korongocska, 100 ezer forint.

A vásárló saját keze munkáját is belefektetheti az érmenyomásba, ha segít a mesternek meghúzni a prés karjait, így csodálatos módon az 50 és 100 tonna nyomásnak köszönhetően kirajzolódik a korongon a magyar címer vagy egyéb motívum.

Párban dolgozik a szentkirályi bőrdíszműves házaspár, akik bőrtáskáikat főleg matyó- és kalocsai hímzéssel díszítik, de mint Páll Kinga elmondta, a honfoglalás kori magyar motívumokat is szeretnék a mai viseletkultúrába becsempészni, nem mellőzve az általuk hordozott szimbolikus jelentést sem.

Sárgarézhez már közel 200 tonna nyomóerőre képes prés kell, az nem könnyen szállítható, tehát nincs itt, mondja Mák István, aki tulajdonképpen zászlók gyártására szakosodott, de az még bonyolultabb technika és nem mutatható itt be.

Páll Kinga (Barkada Manufaktúra) a honfoglalás kori motívumokat és azok töltetét is szeretné továbbéltetni az általuk készített bőrtarsolyokon, míg a női táskákon főleg matyó és kalocsai népi hímzésmotívumok vannak

Ezek főleg a tarsolyokon jelennek meg, melyek a lovas rendezvényeken fogynak a leginkább.

Jönnek a vevők is, különösen vasárnap élénkül meg a forgalom, Babos Zsuzsa megmutatta a vásárfiát is. Mint a hölgy elmondta, nagy pártolója a helyi kistermelőknek, kézműveseknek. Most születésnapra keresett ajándékot és kihasználva a lehetőséget, a vásárból vett egy szalmakalapot az ünnepeltnek.

Minden nagyon szép, minden nagyon jó, de...

Az idő kedvezett a rendezvénynek, a látogatók nem maradtak el, az árusok elégedettek a forgalommal – egy szeplő esett a vásár arculatán, hogy