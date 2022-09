Kezdődik az egyetemi oktatás – nagy költség az albérlet

Lázas keresésben vannak az egyetemisták, hogy megtalálják azt a kis szobát, lakást, ahol az egyetemi tanév alatt lakhatnak majd. Az elmúlt két évben felemás volt az oktatás és a bérlakások helyzete is, idén ősszel azonban úgy tűnik, minden visszaáll a régi kerékvágásba. Azaz majdnem minden, hiszen a bérleti árak nőttek, és a közköltségek is fognak.

Marosvásárhelyen a Sapientia, de az orvosi és a színművészeti egyetemnek is van saját bentlakása; az előbbi kettőben több száz diák fér el. Azonkívül a jezsuita rendnek és a református egyháznak is van egyetemisták számára fenntartott bentlakása, ahova felvételivel lehet bejutni. Csíkszeredában a Sapientia egyetemnek szintén van egy modern épülete, ahol el tudja szállásolnia diákokat – legalábbis a más településről érkezők egy részét. Jelenleg, az egyetemek honlapján feltüntetett árak szerint

Az általunk megkérdezett ingatlanügynökök szerint az elmúlt két évben nagyon sok lakás maradt üresen, mert sokan online tanultak és dolgoztak. Idén az árak kicsit nagyobbak, mint 2020-ban, átlagosan 10-15 százalékkal. Továbbra is az a tendencia, hogy az orvosi egyetem környékén levő lakásokat átlagosan 50-70 euróval többért lehet bérbe adni, de ez a százalékbeli különbség az eladási árukon is látszik. Ez a külföldi egyetemistáknak is köszönhető, akik könnyebben kifizetik a tulajdonosok által kért bért. De keresettek a Tudor lakótelepi és központhoz közeli lakások is.

A jóra gyorsan lecsapnak

A közösségi oldalak kiadó lakásokat meghirdető csoportjaiban már augusztus végtől élénk információcsere zajlik. Legtöbben lakótársat vagy bérlehető lakást keresnek, de néha kiadó lakások hirdetései is megjelennek. A jó ajánlatokra azonnal lecsapnak, így, aki szemfüles és gyors, szobát bérelhet 95 euróért 15 perces sétára a Sapientia egyetemtől, vagy 120 euróért ugyanakkora távra az orvosi egyetemtől. Vannak olyan egyetemisták is, akik a korábbi években bevált lakást nyáron is fenntartják.