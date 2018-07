Kezdődik a Petőfi-hét és a kistérségi napok Székelykeresztúron

Petőfi Sándor halálának emléknapján, július 31-én kezdődik meg Székelykeresztúron a Petőfi-hét kulturális rendezvénysorozat, amely a kistérségi városnapokat is magában foglalja. Az önkormányzat és a társult szervezetek közleménye szerint a keddtől szombatig tartó eseménydömpingben a Petőfi-kultusz mellett a kultúrának, gasztronómiának, sportnak is jut hely, és az ünneplésből a testvérvárosok is kiveszik részüket.