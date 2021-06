Kezdődik a felcsíki víz- és szennyvízhálózat-építés

Több tíz kilométernyi vezetéket kell lefektetni a tervezett beruházás során. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Igen hosszúra nyúltak az előkészületek, ezért most nagyon kell igyekezniük az építőknek, hogy be tudják tartani a nemrég aláírt kivitelezési szerződésben rögzített határidőt, amely 2022. augusztus vége – tudtuk meg Szentes Antal projektfelelőstől.

A múlt hónapban írtak alá szerződést a közbeszerzési eljáráson nyertesnek hirdetett, nagyrészt megyebeli vállalkozókat tömörítő cégtársulással, a szerződést viszont még a gyulafehérvári székhelyi Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnek is jóvá kellett hagynia. Közben a műszaki ellenőrzést biztosító céggel is megállapodtak, így néhány napon belül kiadják a kezdési utasítást, és átadják a munkaterületet. A szerződésben rögzített határidő betartásához az ütemterv követésére van szükség, a kivitelezők pedig egyszerre több helyszínen látnak munkához. A kivitelezést ugyanakkor össze kellett hangolni a községekben zajló más beruházásokkal – számolt be Szentes Antal, aki úgy látja,

a cégek rendelkeznek a megfelelő kapacitással ahhoz, hogy időben végezzenek, és ha nem lesznek váratlan akadályok, nem lesz szükség a büntetőkamat-fizetéssel járó határidő-hosszabbítási lehetőség igénybe vételére.

A rendszer buktatói

Az egyesület négy éve nyert 16 millió lejes támogatást az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR) pályázati kiírásán, ennek értelmében négy felcsíki község, Csíkcsicsó, Madéfalva, Csíkrákos és Csíkszentmihály településein kell ivóvíz- és szennyvízhálózatokat építeni, illetve a meglévőket bővíteni.

A közbeszerzési eljárások buktatói miatt jelentős volt a késlekedés, első két alkalommal volt ajánlattevő, de formailag hibás volt a kiírás, illetve az ajánlat, utána pedig nem jelentkezett senki a munkálatok elvégzésére.

Időközben jelentősen emelkedtek az építőipari költségek, anyagárak, ezért bizonyos költségeket átcsoportosítottak – így ahol a lakosság száma nem indokolta a tervben szereplő nagy kapacitású szivattyúk telepítését, ezeket másokkal helyettesítették, illetve kisebb víztartályt terveztek be.

Sokat kell ásni

A négy község közül Csíkszentmihályon, illetve a hozzá tartozó Ajnádon és Lóvészen 7115 méter ivóvíz- és 6106 méter szennyvízvezetéket kell elkészíteni, tűzcsapokat, illetve három víztartályt is felszerelnek. Csíkcsicsóban és településein, Oltfaluban és Csaracsóban víz- és szennyvízhálózatot építenek és bővítenek, összesen 9650 méter vízvezeték és 7461 méter csatornahálózat készül. Madéfalván szivattyúházakat korszerűsítenek, tűzcsapokat, a szennyvíztisztítóhoz áramfejlesztőt és villámhárítót szerelnek, a két hálózatot elvezetik a helyi menedékházhoz – itt 3650 méter víz- és 3359 méter csatornavezetéket fektetnek le. Csíkrákoson tűzcsapokat és tisztítóaknákat üzemelnek be, a településeken több szivattyúállomást is építenek.