Kevesen kértek a biciklis reggeliből

Nem kedvezett az időjárás a biciklis reggelit kínálóknak, illetve fogyasztóknak, de az is rányomta a bélyegét az akcióra, hogy szünetel a tanítás az iskolákban, illetve nagyon sokan otthonról dolgoznak.

Egy gyors kávé és rövid véleménycsere a bringázókkal • Fotó: Gál Sándor

A rendőrség ez alkalommal is partnerséget vállalt a szervezőkkel, azonban elmaradt a szokásos kerékpár-ellenőrzés. „Járvány idején kerüljük a közeli kontkatust,

„Érződik, hogy nincs iskola és hogy sokan home office-ban dolgoznak, nemcsak a kerékpáros volt kevés a reggeli órákban, de még az autók is, az ilyenkor szokásos forgalmi dugók is elmaradtak” – foglalta össze a tapasztaltakat Gál.

Gyerekkel csak a legközelebbi célpontokat

Szombaton a Tekerj egy jó célért! kezdeményezésre is készülnek a szervezők. Eddig több mint 300-an iratkoztak fel – tudtuk meg Gál Sándortól, aki a Székelyhonnak elmondta, azt javasolja a kisgyerekes családoknak, hogy a nagyobb útkereszteződésekben, körforgalmakban a gyalogátjárót használják inkább. „Így a gyerekek is megtanulják, hogy ha az átjárón mennek át, le kell szállni a bicikliről és azt tolni kell” – hangsúlyozta a szervező. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy amennyiben a gyerekeknek fárasztó lenne valamennyi pontot végigjárni, akkor úgy válasszanak a szülők útvonalat, hogy csak az egymáshoz közeli pontokat érintsék.