Kevesebben házasodtak, de több gyerek született tavaly Marosvásárhelyen 2016-hoz képest

2017-ben 4071 újszülöttet anyakönyveztek Marosvásárhelyen. Illusztráció • Fotó: Kristó Róbert

Az évente kötött házasságok száma 2010 óta nem haladja meg az ezret Marosvásárhelyen.

2017-ben 872 pár házasodott össze a megyeszékhelyen, ez valamivel kevesebb, mint 2016-ban, amikor 907 pár lépett frigyre.

HIRDETÉS

2014-ben 824, 2015-ben 833 házasságot jegyeztek a városháza anyakönyvvezető hivatalában.

Míg a házasságok száma csökkenő tendenciát mutatott a múlt évben, a születések száma nőt: 96 gyerekkel jegyeztek be többet a „nagykönyvbe”.

2017-ben 4071, 2016-ban 3975 újszülöttet anyakönyveztek Marosvásárhelyen

– tudtuk meg az adatokat Vasile Covaciutól, a polgármesteri hivatal anyakönyvi hivatalának képviselőjétől.

Az elhalálozások száma viszont enyhén nőtt 2016-hoz képest, amikor 3013 halálesetet jelentettek, tavaly pedig 3044 elhalálozást jegyeztek.

Tavaly hét pár bontotta fel a házasságát a polgármesteri hivatalnál könnyített eljárással – derül ki az adatokból.

Főként a nyári hónapokra foglalják a házasságkötések időpontjait, májustól augusztusig van a legtöbb foglalás. A polgármesteri hivatal online felületén már január elsejétől le lehet foglalni a házasságkötések időpontjait,

legtöbben – már 13 pár – májusra foglalták le az esküvő dátumát.

Minden hónapra van már házasságkötési időpont foglalva, kivéve decemberre. Arra kell vigyázni, hogy legkevesebb 11 nappal a házasságkötés időpontja előtt már le kell foglalni itt az időpontot. A házasságot tervezők ezt megtehetik a ghiseulonline.ro oldalon.

Sokan keresztelték Lajosnak is a gyereket

A románok körében elterjedt szokás valamely szentnek a nevére keresztelni a gyereket, tavaly viszont a David, Luca, Patrik és a Lajos nevek voltak a legelterjedtebbek Marosvásárhelyen. A lánynevek közül első helyen álltak a Sofia, Nóra, Tekla, Patricia nevek – tudtuk meg Claudia Triftől, a lakosságnyilvántartó hivatal vezetőjétől.

Idegen eredetű, egzotikusabb hangzású neveket főként Bukarestben adnak a gyerekeknek – ilyen például az Alessia vagy Mateo.

Egy tavaly decemberi felmérésből, amelyben román várandós édesanyákat kérdeztek a névválasztásról, kiderült idén legtöbb román szülő a Harry és az Olivia nevekre kereszteli gyerekét. A roma származású szülők nagy része nincs összeházasodva, ezért legtöbbször – kisfiú esetében – annak a férfinak a keresztnevét írják be, aki magára vállalta az apaságot, sokszor ez nem is egyezik a kórházban kiállított igazoláson szereplő névvel. A házasságot követően a nők nyolcvan százaléka felveszi a férje nevét, de a 2011-ben megjelent új polgári törvénykönyv szerint már ötféle változata lehet a házasság utáni névmódosításnak. Az elmúlt években többen kérték azt is, hogy felvegyék a férjük nevét is a sajátjuk mellé, anélkül, hogy a férjük neve megváltozott volna.

Sok az egyedülálló férfi

A megváltozott életkörülmények, a karrier, az individualista életfelfogás előtérbe kerülése rányomta a bélyegét a házasságkötési szokásokra is. Sokan nem tartják fontosnak a papírokat, van, aki úgy véli, a szabadságérzetét korlátozná a házasságot igazoló irat.

A házasulási kedv csökkenéséhez az is hozzájárul, hogy megváltoztak a társadalmi normák, a hagyományok. Az országos statisztikai adatok szerint Maros megyében a férfiak 46 százaléka nem él házasságban, a nőknél ez az arány 35 százalék.

A legtöbb egyedülálló férfi Hargita megyében él országos viszonylatban, míg Kovászna megye a negyedik helyezést érte el ezen a téren. Maros megye az ötödik helyen áll, ami az egyedülálló férfiak arányát illeti, a hetedik helyet tudhatja magáénak az egyedülálló nők számát tekintve.