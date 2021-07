Kevés eszköz, hosszú várólisták

Románia rendelkezik a legkevesebb mágneses rezonanciás készülékkel (MRI) és komputertomográffal (CT) a lakosságszámhoz viszonyítva az Európai Unióban. Előbbiből mindössze 0,4, utóbbiból pedig 0,9 gép jut százezer lakosra. Székelyföldön is hiány van hasonló eszközökből, emiatt pedig heteket vagy akár hónapokat kell várni egy vizsgálatra.

Nagy az igény a diagnosztikai képalkotó berendezésekkel végzett vizsgálatokra • Fotó: Veres Nándor

az eszközök mellé azonban szakemberek is kellenek.

A székelyföldi kórházakban is hasonló a helyzet: MRI-gépek szinte csak a megyei kórházakban vannak, a kisebb egészségügyi intézmények viszont már a CT-gépnek is örülnek.

míg nálunk mindössze 0,9 berendezés jut százezer lakosra, a rangsort vezető Dániában négy, Cipruson 3,5, Bulgáriában pedig 2,9. Érdemes megjegyezni ugyanakkor, hogy az alacsony érték ellenére ez is nagy előrelépésnek számít 2014-hez képest. Azóta Romániában, Bulgáriában és Szlovéniában nőtt a legnagyobb mértékben a CT-gépek száma. Látni tehát, hogy a vizsgált diagnosztikai berendezések közül

A diagnosztikai képalkotó berendezésekkel való lefedettséget, pontosabban a mágneses rezonanciás készülékek (MRI) és komputertomográfok (CT) számát vizsgálta százezer lakosra vetítve friss összeállításában az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat. Mint kiderült, ebben a tekintetben is jelentős különbségek vannak a tagállamok között, Románia pedig ismét a sor végén található.

Hónapokat kell várni

A Maros Megyei Klinikai Kórházban 2000-ben vásároltak egy CT-berendezést, 2018-ban pedig egy MRI-készüléket. Emellett jelenleg egy európai uniós pályázat által további két CT-készülék vásárlására készülnek – árulta el megkeresésünkre Gáll Boglárka, a kórház sajtószóvivője. Az új gépek közül egyik a 2-es számú járóbeteg-rendelő épületében kapna helyet, a másikkal pedig helyettesítenék a 2000-ben vásároltat, amely már sok javításra szorul. Ami a várólistákat illeti, jelenleg 2–3 hónapot is várni kell arra, hogy küldőpapírral, ingyenes vizsgálatra valaki helyet kapjon. Ez a szóvivő szerint részben azzal magyarázható, hogy

az egészségbiztosítási pénztár csak egy bizonyos számú vizsgálatot fizet ki, így csak korlátozott számú képalkotást tudnak elvégezni naponta.

A koronavírus előtti időszakban fizetség ellenében is kérni lehetett a CT-, illetve MRI-vizsgálatot, de jelenleg erre nincs lehetőség.

A Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórházban is van CT- és MRI-készülék, de ezek pontos számáról és a várakozási időről nem kaptunk információt. Marosvásárhelyen továbbá a magánlaboratóriumokban is több helyen lehet mindkét készülékkel képalkotást igényelni. Szúrópróbaszerűen megnéztük, hogy ha valaki a mágneses rezonanciát alkalmazó, nagyon jó felbontású, a lágy szövetekről is pontos képet alkotó vizsgálatot kéri, mekkora kiadásra számíthat. Az egyik, országos lefedettségű laboratóriumban egy végtag esetleges betegségének feltérképezése esetében 840 lejt kell fizetnie, a szívről készült felvételért és annak értelmezéséért 2160 lejt, míg a koponyáról készült vizsgálatért 1100 lejt.

Nagyobb keretre lenne szükség

A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban András-Nagy Róbert igazgató tájékoztatása szerint egy MRI- és két CT-berendezés működik, utóbbiak közül egyiket a sürgősségi betegellátásban használják, a másikat pedig a bennfekvő páciensek esetében és a járóbeteg-ellátásban. Hozzátette: az, hogy szükség lenne-e több eszközre, több mindentől függ.

„Elsősorban finanszírozási szempontból kell megközelíteni a kérdést, és itt kitérnék a várólistákra is, amelyek léte a finanszírozástól függ. Ha valakinek három-négy hete fáj a háta, azzal nem a sürgősségi osztályra kellene mennie, hanem a járóbeteg-rendelés útvonalait kellene használni. Ez viszont nem történik meg. Ha több pénz jutna a járóbeteg-rendelésre, és többek között a diagnosztikai kivizsgálásokra, kisebbek lennének a várólisták. Biztosítani kellene azokat a betegútvonalakat, amelyek lehetővé teszik például egy onkológiai beteg számára, hogy záros határidőn belül ellátáshoz jusson” – mutatott rá az igazgató. Hozzátette, a sepsiszentgyörgyi kórházban két-három hónaposak a várólisták a diagnosztikai képalkotó berendezések esetében.

A két módszerről



A CT (komputertomográf) tulajdonképpen egy továbbfejlesztett röntgen berendezés, mert a vizsgálat során itt is röntgensugarat használunk a képalkotáshoz. A CT-ben keresztirányú síkokban készíthetők felvételek, azaz az emberi test hossztengelyére merőleges, haránt metszetekben jelennek meg a képek, melyek között nincs átfedés. Mivel a CT-vizsgálat sugárterheléssel jár, ezért várandósoknál csak nagyon indokolt esetben végeznek CT-vizsgálatot, hogy elkerüljék a magzati károsodást.



Az MR-vizsgálat egy mágneses magrezonancián alapuló képalkotó eljárás. Ennek a vizsgálatnak a lényege, hogy a pácienst egy, a földi mágnesesség több tízezerszeresének megfelelő mágneses térbe helyezik, ahol tetszőleges irányokból készítenek róla képeket. Az MR nagy előnye más eljárásokhoz képest, hogy nagyon jó kontrasztfelbontó képességgel rendelkezik a lágyrészek vizsgálata során, valamint képes a vizsgált szervekről és területekről működés közben is képet rögzíteni. A testben lévő fémtárgyak esetén (pacemaker, protézisek, implantátumok, ékszerek) azonban a vizsgálat nem minden eseteben végezhető el. (Forrás: Medicover.hu)