Kevés az iskolaorvos, és a meglévők is szinte kizárólag városi tanintézetekben dolgoznak

Országszerte hiányoznak az iskolaorvosok, pedig óriási az igény rájuk • Fotó: Haáz Vince

Olyan megye is akad Romániában, amelyek jobban állnak az átlagnál, és több iskolaorvos is dolgozik, de olyan is van, ahol nincs vagy alig van iskolai egészségügyi személyzet. Călăraşi megyében például egyetlen iskolaorvos sincs, Giurgiuban is csak kettő tevékenykedik, míg Ialomiţa megyében csak négy – adta hírül a Mediafax hírügynökség.

Bukarestben 9 iskolaorvos van, de Kolozs és Bihar megye is a jobb helyek közé tartozik: előbbiben 30, utóbbiban 23 iskolai orvos rendel. Erdély többi része azonban nem dicsekedhet: Maros megyében 16, Aradban 13, Szeben megyében csupán 11 iskolaorvos tevékenykedik. Hargita megye is az alsó középmezőnyt erősíti, itt 13 orvos dolgozik az iskolahálózatban. Az iskolaorvosi rendelők az önkormányzatokhoz tartoznak, a polgármesteri hivatalok alkalmazásában álló orvosok, asszisztensek fizetése azonban a közegészségügyi igazgatóságon keresztül az egészségügyi minisztériumtól érkezik.

Sosem engedélyezték az iskolaorvosi helyek bővítését

Marosvásárhely nem áll rosszul az iskolaorvosi hálózat terén, összesen 76 orvos és asszisztens látja el az iskolaorvosi hálózatban a teendőket, ebből tizenketten általános- vagy gyerekorvosok – tudtuk meg Horațiu Lobonțtól, az önkormányzat iskolákért felelős igazgatóságának vezetőjétől. A város iskoláiban összesen 54 iskolaorvosi rendelő működik, illetve öt fogorvosi rendelője is van a városnak. Maros megye 16 iskolaorvosa közül tehát 12 a megyeközpontban dolgozik.

Hargita megyében 13 iskolaorvos és 53 asszisztens dolgozik, ez pedig nagyon kevés, és ők is szinte kizárólag a városi iskolákban látnak el feladatokat – tudtuk meg Tar Gyöngyitől, a Hargita megyei közegészségügyi igazgatóság vezetőjétől.

Sajnos, a minisztérium nem engedélyezett évek óta új iskolaorvosi helyet, pedig évek óta kérjük, még személyesen is kértem és érveltem, hogy milyen fontos lenne, de eddig mindig a »visszafejlesztés« volt a trend.

Még egyszer sem engedélyeztek iskolaorvosi helybővítést, mert ahhoz, hogy mi finanszírozást tudjunk rá kapni a minisztériumtól, engedélyeznie kell az illető helyet. Van néhány hátrányosabb helyzetű település a megyében, mint például Balánbánya, ahol tavaly tragikus hirtelenséggel elhunyt az iskolaorvos, de van három olyan önkormányzat is, ahol önerőből meghirdettek iskolaorvosi helyeket és alkalmaztak iskolaorvosokat; ezek Parajd, Korond és Gyergyóremete” – fogalmazott Tar Gyöngyi.

A megszüntetés volt a cél

Hargita megye közegészségügyi igazgatóságának vezetője hangsúlyozta, utoljára Ritli László miniszter (2011-ben lett a Boc-kormány egészségügyi minisztere – szerk. megj.) értette meg az iskolaorvosi hálózat fontosságát, akkor bővítették az iskolaorvos jogköreit, azóta tudnak receptet is írni.

Az iskolaorvosi hálózatot addig el akarták sorvasztani azzal az érvvel, hogy úgyis meg fog szűnni a hálózat, amikor elmennek nyugdíjba az akkori iskolaorvosok. Talán két éve felismerték, hogy nem így van, és amikor növelték a kórházi orvosok fizetését, akkor megemelték az iskolaorvosok fizetését is, és azóta vonzóvá vált, érdeklődnek az orvosok iránta, de hiába, mert nem tudnak mindenkit alkalmazni, akit érdekel, mert nem hagyja jóvá a minisztérium az újabb helyek létesítését költségvetési okokra hivatkozva

– mondta el Tar Gyöngyi.

„A költségvetés elosztásakor azonban a minisztérium határozza meg, hogy az egészségügyi költségvetést hogyan osztja le. Például ételjegyeket ad a beoltásokért, amit teljesen elfogadhatatlannak tartok, hiszen szomorú, hogy így kell meggyőzni az embereket, hogy éljenek az ingyenes megelőzés lehetőségével, ami számukra a legkedvezőbb. Megértem, hogy az ételjegy egyszeri, látványos kiadás, az iskolaorvosok finanszírozásának pedig folyamatosnak kell lennie, és nem kis fizetésekről van szó” – tette hozzá a megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője.