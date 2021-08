Minél több iskolafogászatra lenne szükség, Hargita megyében például egy sincs

A gyerekek szájhigiéniája a szülő feladata, a tapasztalat viszont azt mutatja, sokan elhanyagolják a gyerekeik rendszeres fogászati ellenőrzését – saját rossz mintáik miatt. Az iskolafogászat a megelőzések és a szülők helyes tájékoztatása miatt is fontos szerepet tölthetne be, ha működnének egyáltalán az iskolai fogorvosi rendelők. Marosvásárhelyen négy tanintézményben is működik fogorvosi rendelő, és szeptembertől megnyitják az ötödiket is. Hargita megyében azonban nincs egyetlen iskolai fogászat sem.