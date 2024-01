Kettészakadt Dacia, felborult Trabant, megbomlott „Imezé” – balesetek a múltból

Kuriózumnak számító diaképeket tett közzé Facebook-oldalán a Cineclic, amelyek a hetvenes évek Románájából mutatnak be közúti baleseteket.

Noha a múlt rendszer közúti forgalma még csak hírből sem közelítette meg a mait, és alapvetően csak jó dolgokról illet beszámolni, ami történt, az akkor is megtörtént. A hetvenes évekből mutat be baleseteket a Cineclic – archív felvételek digitalizálásával is foglalkozó film- és televízióstúdió – különböző diaképeken, leírással együtt.

Ezek szerint volt olyan traktorvezető, aki másfél liter cujkát fogyasztott a baleset előtt, volt kettészakadt Dacia, épületbe rohant utánfutó… és megannyi szerencsétlenség. A diaképek között az alább beágyazott posztban lehet elmerülni.