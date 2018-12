Kétszázezer lejes támogatás kis- és középvállalkozásoknak – szárnyal a Start Up Nation program

Ismét hatalmas népszerűségnek örvend a kis- és középvállalkozások támogatására irányuló Start Up Nation program újabb kiírása, amelyre csütörtöki indulása óta már közel tízezren jelentkeztek. Az érdeklődő fiatal vállalkozásoknak több mint egy hónap áll rendelkezésükre, hogy benyújtsák pályázataikat a legtöbb 200 ezer lejnyi vissza nem térítendő támogatásra.

Az új kis- és közepes vállalkozások fellendítése érdekében második alkalommal meghirdetett Start Up Nation nevű kormányprogram népszerűsége a korábbi kiadáshoz hasonlóan ismét magas: csütörtöki indulása óta már közel tízezren regisztráltak. Az idei kiírásban

a 2017. január 30-a után létesített vállalkozások pályázhatnak a legtöbb 200 ezer lejnyi vissza nem térítendő támogatásra.

Tavaly a Start Up Nation programon keresztül 1,71 milliárd lej támogatást nyertek a kezdő vállalkozások, amelyek ezáltal a terveknek megfelelően több mint tízezer munkahelyet hoztak létre. A program várhatóan idén is nagymértékben hozzájárul a munkahelyteremtéshez, ugyanis a pályázati feltételek között szerepel többek között az is, hogy a vállalkozóknak kötelessége legkevesebb egy személyt alkalmazni (és legkevesebb két évig foglalkoztatni).

A gazdaságélénkítő program csütörtöki indulását követő három órában már több mint négyezer felhasználó regisztrált, azóta pedig a jelentkezők száma a nyolcezret is meghaladta – derül ki a programot meghirdető üzleti környezetért, kereskedelemért és vállalkozásokért felelős minisztérium weboldalán. Az érdeklődők itt regisztrálhatnak és adhatják le pályázataikat: első lépésként regisztrálniuk kell a honlapon, ezt követően visszaigazolást kapnak, majd a határidő lejártáig fel kell tölteniük az üzleti tervüket.

A jelentkezéseket és üzleti terveket csütörtöktől számítva 30 munkanapon át fogadják. Utóbbiak elbírálása szintén a weboldalon történik, mivel a rendszer automatikusan kiszámítja a pályázó által elért pontszámot az üzleti tervben vállaltak alapján.

Érdemes azonban a pontos munkára hangsúlyt fektetni és ezáltal minél nagyobb pontszámot elérni, hiszen a Start Up Nation program idei kiírásában

tízezer üzleti terv részesülhet a legfeljebb 200 ezer lej értékű vissza nem térítendő támogatásban, ehhez pedig a tapasztalatok szerint magas pontszámra van szükség.

Mivel a program egyik célja, hogy új állások létrehozásával a hátrányos helyzetűeket, munkanélkülieket és frissen végzetteket is bevonják a munkaerőpiacra, az említettek alkalmazása például plusz pontokat jelent a pályázatban.