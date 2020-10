Két új fertőzött, négy elhalálozás Háromszéken

• Fotó: Pinti Attila

A hétfői adatok szerint 93 fertőzött van intézményes karanténban, 697 személy pedig lakhelyi elkülönítésben orvosi megfigyelés alatt, esetükben fennáll a fertőzés gyanúja. A prefektúra arról tájékoztat, hogy négy elhalálozás került be a nyilvántartásba, noha ezek a betegek már korában elhunytak. Egy 52 éves nőnek csontritkulása, krónikus vérszegénysége, plazmasejtes mielómája volt társbetegségként. Egy 90 éves nő szívbetegségben is szenvedett, otthonában hunyt el, egy nappal azután, hogy kiengedték a kórházból. Egy 80 éves férfi lebénult, a kórházban veszítette életét, egy 65 éves férfit pedig cukorbetegséggel is kezeltek, szintén a kórházban hunyt el. Mind a négy beteg sepsiszentgyörgyi volt. Az ellenőrzések során az elmúlt 24 órában 754 személyt, 30 céget, 64 járművet és 37 vendéglátói egységet ellenőriztek.