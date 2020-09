Két szakközépiskola régóta tervezett fejlesztése kerül közelebb a megvalósításhoz Gyergyószentmiklóson

Több mint 20 napirendi pontot tárgyalt meg és fogadott el a gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő-testület, a jelenlegi mandátum utolsó soros ülésén. Az képviselők ezúttal is csak online találkoztak és szavaztak.

Két szakközépiskola régóta tervezett fejlesztése kerül közelebb a megvalósításhoz azoknak a határozatoknak köszönhetően, amelyeket csütörtökön délután fogadott el a testület. A Fogarasy Mihály Műszaki Szakközépiskola 6,67 millió lejből újítják fel, korszerűvé válik a bentlakás épülete és a sportpálya is.

A Batthyány Ignác Technikai Kollégiumnál tíz millióval több, azaz 16,7 millióból a még 2007-ben elkezdett és azóta félkész sporttermet fejezhetik be. Amint Nagy Zoltán polgármester az ülésen közölte, a két beruházásra két éve, 2018-ban nyújtottak be pályázatot Európai Uniós támogatás elnyerésére, és mostanra jutott el a folyamat oda, hogy a pályázatot sikeresnek minősítették. A 2018-ban érvényes árszámítások azóta elavultak, most az aktualizált költségtételek elfogadásával módosították a pályázatot a képviselők.

A Fogarasy iskolánál tervezett fejlesztés 6,67 milliós összértékéből 132 ezer lejt jelent a városra háruló kétszázalékos önrész, 64 ezer lejt kell költeni még más, a pályázat keretében el nem számolható költségekre.

A Batthyánynál lényegesen nagyobb léptékű fejlesztés jön, a korszerű multifunkcionális sportterem mellett a szakoktatást segítő tanműhelyeket is kialakítanak

– közölte a polgármester. Az uniótól erre 16,3 millió lej érkezik, a városnak 330 ezer lejnyi önrészre és 83 ezer lej értékű el nem számolható költségekre kell hozzátenni a magáét. A mostani határozatok elfogadása után nyílik lehetőség a finanszírozási szerződés megkötésére, majd a közbeszerzések kiírására.

Nyugalom a parkban

Néhány hete adták át használatba a város lakóinak az új szabadidőparkot, és már az első pillanattól világossá vált, hogy a rend és a park állapotának megőrzésének érdekében részletes szabályzatra van szükség. A testület csütörtökön ezt szavazta meg. Például

fontos előírás, hogy nemhogy alkoholos italt tilos fogyasztani a területen, de italos állapotban sem szabad ott tartózkodni.

Kutyasétáltatás lehetséges ugyan, de a négylábún kötelező a póráz, és a gazdinak kötelessége eltakarítania az állat ürülékét. A park biztonságának és kikapcsolódók nyugalmának érdekében egy területfelügyelőt alkalmaztak, ő kell figyelmeztesse például azokat a kerékpárosokat is, akik nem az arra kijelölt felületen tekernek.

Zajlik a szolgáltatás átadásának folyamata

Már korábban döntött a testület arról, hogy a városi fűtésszolgáltatást végző vállalatra bízzák az ivóvíz- és csatornázási szolgáltatást is. Az átalakulás részeként megszavazták a cég új működési szabályzatát, és átadták számára azokat, a korábban a GO Rt. által használt a munkagépeket, amelyek ehhez szükségesek.

Más határozatok elfogadása mellett döntöttek a helyi Művelődési Központ idei programtervezetének lefaragásáról is. Ezt a járványhelyzet írta felül. Számos tervezett eseményt le kellett, illetve le kell mondaniuk. Apróbbak maradnak, mint például az Idősek napja ünnepség, vagy az október 6-i megemlékezés megszervezése. Az elmaradó eseményekre szánt összegeket más célokra fordítják.

A decemberben esedékes városnapokra még hagytak valamennyit, de nagy valószínűséggel arról is le kell majd mondani

– hangzott el az ülésen.