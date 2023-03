Két medve miatt érkeznek riasztások a Szejkefürdőről – több hasonlóra lehet számítani

Több Ro-Alert riasztás is érkezett az elmúlt napokban, miszerint medve jelenlétét észlelték a Szejkefürdőn. Mint kiderült, korábban jószágokat is pusztítottak el a helyszínen – szerdán viszont két különböző nagyvadat láttak, amelyek nem jelentettek közvetlen veszélyt. A vadásztársulat már tavaly kihelyezett egy medvecsapdát a helyszínen.

Mărmureanu-Bíró tisztában van vele, hogy az elkövetkező időszakban jelentősen meg fog nőni a medveészlelések száma, ám arra kéri a lakókat, hogy csak akkor kérjenek riasztást, ha az egyedek valóban veszélyt jelentenek. Ettől függetlenül ők készenlétben állnak, fel is szereltek egy autót a vészhelyzetek esetére, hogy mihamarabb a helyszínre mehessenek. Arra egyébként nem tudott választ adni, hogy jelenleg hány nagyvad él Székelyudvarhely vagy éppen a Szejkefürdő környékén, hiszen egyrészt még olyan „átutazó” medvék is vannak a közelben, akik saját területükre igyekeznek, másfelől pedig az anyaállatok még nem hozták elő bocsaikat.

A támadásokról



Érdeklődtük arról is, hogy van-e még esély a Patakfalva határában kétszer is emberre támadó medve kilövésére – a vadászegyesület igazgatója továbbra is bízik benne, hogy kapnak rá engedélyt a környezetvédelmi minisztériumtól. Az Abásfalván történt embertámadás esetében, a tisztázatlan körülmények miatt nem is kérték a közelben megtalált bocsos anyamedve ártalmatlanításához szükséges dokumentumokat.