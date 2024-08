Két játszóteret építenének újjá Székelyudvarhelyen – már csak pénz kellene hozzá

Teljesen újjá szeretné építeni Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala a Virradat-, továbbá a Téglavetők bejáratoknál található játszótereket, új játékelemekkel is bővítve azokat. A szükséges dokumentumokat mostanra előkészítették, de pénzre van szükség a kivitelezéshez.

Bár a karbantartási munkálatokat elvégezték a Téglavetők-, és a Virradat bejáratnál található játszótereken – szemmel láthatók a javítások és festések –, az is tény, hogy

Ez utóbbit egy hölgy is szóvá tette lapunknak, akivel a Téglavetők bejáratnál találkoztunk. Mint mondta, unokáját szokta levinni a játszótérre, ám az erősebb napsütésben nem engedi rá az ottani csúszdára, hiszen annak fém része olyankor nagyon felmelegedik és megégetheti a gyereket. Szerinte ugyanakkor

Elkészült tervek

A legutóbbi soros tanácsülésen mutatták be az említett játszóterek újjáépítésével kapcsolatos terveket, ahol az is elhangzott, hogy hiányosak és régiek a játékelemek, ugyanakkor a környéket is rendezni kell, hogy 21. századi körülményeket biztosíthassanak a gyerekeknek.