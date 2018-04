Két férfit találtak holtan a csíkszeredai hajléktalanszállón

A csíkszeredai hajléktalanszállón a szerencsétlenség előtti napon fertőtlenítést végeztek • Fotó: Gecse Noémi

A két férfi, egy 32 és egy 67 éves, közös szobában lakott az első emelten. Furcsa módon, titokzatos körülmények között mindketten elhaláloztak ugyanazon az éjszakán – tudtuk meg Kovács Éva Ildikótól, a szálló egyik lakójától. Mint mondta, szombatra virradóan a fiatalabb áldozat rosszul lett, hányt, szédült, ezért kiment a fürdőbe.

A kapus észrevette, hogy valami baj van, és kihívta hozzá a mentőket. Ezt követően visszakísérte a szobájába, ahol észrevette, hogy a szobatársa a másik ágyon nem él, ezért újra hívta a mentőket, hogy tudassa velük, még nagyobb a baj, mint ahogy először mondta. A mentőszolgálat munkatársai gyorsan kiértek a helyszínre, de már semmit sem tudtak tenni, hiszen addigra a másik férfi is életét vesztette

– elevenítette fel a történteket a szállón élő nő. Hozzátette, a történethez az is hozzátartozik, hogy

csütörtökön általános fertőtlenítést végeztek a hajléktalanszálló földszinti részén ruhatetű ellen.

„A szociális központ a földszintet és az első emeletet foglalja el, a két elhalálozott férfi szobája pedig pontosan az a helyiség fölött volt, ahol a fertőtlenítést végezték. Egyébként egy harmadik személy is rosszul lett, és kórházba is szállították, de kiengedték, mert nem volt súlyos az állapota” – tette hozzá a szálló lakója. Kovács Éva Ildikó arról is beszélt lapunknak, hogy azok a lakók, akik a fertőtlenített helyiség fölötti részen vannak elszállásolva, a történtek után nem használhatták a szobáikat.

„48 órás kilakoltatási rendelet volt érvényben, amit Füleki Zoltán alpolgármester is aláírt.

A felsőbb szinteken lakókat, kisgyerekes családokat is kiküldték, szombat este kilenc óráig nem mehettek be a lakásokba.

Őket aztán visszaengedték, de a szociális részen lakókat nem, pontosabban arra a részre nem mehettünk vissza, ahol fertőtlenítettek. A hajléktalanszállónak péntekig 22 állandó lakója volt, most 20-an maradtunk. Mindenkit nagyon megviseltek a történtek” – zárta Kovács Éva Ildikó.

A nő által elmondottakat Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője is megerősítette. Elmondása szerint

a közös szobában tartózkodó két férfi halálának több oka is lehet, pontosat azonban egyelőre nem lehet tudni.

Erőszakos cselekedetre utaló nyomokat nem találtak, Filip szerint azonban valóban furcsa, hogy ugyanabban a szobában egyszerre két férfi is meghalt, ezért valamilyen mérgezésre gyanakodnak. Várják a törvényszéki orvostan jelentését – tette hozzá. Zárásként elmondta, az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés miatt folytatják a vizsgálatokat.

Az esettel kapcsolatosan a Hargita Megyei Mentőszolgálatot is megkerestük, az ügyeletes diszpécser szerint 2 óra 41 perckor riasztották őket a hajléktalanszálló épületéből.

Azt tudjuk, hogy fertőtlenítettek az alattuk lévő szobában, azt azonban nem, hogy milyen vegyszert használtak. Állítólag ez váltotta ki a rosszullétüket és a halálukat, biztosat azonban egyelőre nem lehet tudni. Amikor az egységünk a helyszínre ért, már mindkét férfi halott volt, illetve egy harmadik személyt is kórházba szállítottunk rosszullét miatt, utóbbi állapota azonban nem volt súlyos

– tájékoztatott a diszpécser.

Konrád Judit, a csíkszeredai sürgősségi kórház ideiglenesen kinevezett menedzsere hétfőn kérdésünkre arról számolt be, hogy nem is egy, hanem két további személyt láttak el az eset után a kórházban, ám egyik sem hozható összefüggésbe a két férfi halálának okával. Hozzátette, mivel még folynak a vizsgálatok, nem adhat bővebb információkat, valószínűsíthető, hogy

a halálukat valamilyen nem szándékos, hanem véletlenszerű intoxikáció (mérgezés) okozta.

A fertőtlenítéssel kapcsolatosan Füleki Zoltán, Csíkszereda alpolgármestere érdeklődésünkre elmondta,

az engedélyekkel rendelkező cég valóban végzett rovarok elleni fertőtlenítést az esetet megelőző napon, ám véleménye szerint ez nem hozható összefüggésbe a két férfi halálával.

Ő is kiemelte, hogy a halál oka egyelőre ismeretlen, és csak azt követően lehet érdemben beszélni a témáról, miután megérkeznek a kórbonctani és toxikológiai vizsgálatok eredményei. „Nem tudjuk, hogy mi történhetett, mi minden megelőző intézkedést meghoztunk. Az igaz, hogy volt fertőtlenítés, de az eset után kiszálltak a helyszínre laborban dolgozó marosvásárhelyi szakemberek, és nem tudtak semmit sem kimutatni. Korábban is dolgoztunk ezzel a rovarirtó céggel, és sohasem voltak problémáink, minden engedélyük rendben van” – húzta alá Füleki.