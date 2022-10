Két éjszaka razziáztak a rendőrök, íme az eredmények

Gépjárművezetői engedélyeket függesztettek fel, személyautókat, szórakozóhelyeket ellenőriztek, és még egy légpuskát is elkoboztak a Maros megyei rendőrök a péntek és szombat éjszakai razziáik során.

de figyelmeztetni is akarták a sofőröket, hogy a szabályokat betartva vezessenek, és az autóik is megfelelő műszaki állapotban legyenek. A szórakozóhelyeket is felkeresték, hogy jelenlétükkel biztosítsák a törvények betartását.

Pénteken az éjszakába nyúló ellenőrzés nyomán 120 gépkocsit állítottak meg, 212 személyt igazoltattak, valamint 17 marosvásárhelyi szórakozóhelyen vizsgálódtak a rendőrök. Huszonöt pénzbírságot róttak ki a gépkocsivezetőkre, mert nem tartották be a törvényes előírásokat: nem kapcsolták be a biztonsági övet, nem tudták bemutatni a gépkocsi iratait. Egyetlen gépkocsivezetőt találtak, aki alkoholos befolyásoltság alatt vezetett.