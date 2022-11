Két dízel és egy elektormos autóbusszal kezdenek

Lassan öt hete annak, hogy megérkezett az első új busz Székelyudvarhelyre, kedden este pedig a társát is sikerült elhozni Bukarestből; szerdán leszállítottak egy harmadikat is, egy villanyautóbuszt. Az új buszokat egyszerre szeretnék útnak indítani, erre már ki is dolgoztak egy működtetési stratégiát.