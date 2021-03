Készül a gyergyószentmiklósi gázhálózat hatástanulmánya, de hosszú még az út a megvalósításig

A teljes gyergyószentmiklósi gázhálózat hatástanulmányának elkészítése, illetve a beruházások, a tízezer euró feletti szerződések átvilágítása, nyilvánossá tétele – ezek voltak a 4. és 5. pontjai Csergő Tibor András száz napra szóló ígéretcsomagjának a múlt évi választási kampányban. A megválasztott polgármester ezekről is beszámolt.

Hosszú időnek kell eltelnie, amíg ténylegesen ki is épül a gázhálózat Gyergyószentmiklóson • Fotó: Gergely Imre

A gázhálózat kiépítéséhez szükséges hatástanulmányt már a múlt évben megrendelték, de csak most péntekre érkezett meg – számolt be Gyergyószentmiklós polgármestere. Szerinte ez az iratcsomó még korántsem végleges, most kezdődik el ennek ellenőrzése, és a városháza szakemberei mostantól jelezhetik a tanulmányt készítő cégnek a módosítási javaslataikat, az esetlegesen észlelt hibákat, hogy ezeket kijavíthassák.

Amint Csergő közölte, információi szerint ebben a hónapban esedékes annak az országos programnak a kiírása, amelyben Gyergyószentmiklós is részt szeretne venni, és amely révén

a város minden utcájába eljuthat a gázhálózat.

Hozzátette, emiatt volt szükség a hatástanulmányra. A dokumentáció szerint 37,8 kilométernyi gerincvezetékre lesz szükség, és amint ezt kiépítik, 4100 új magánfogyasztó és 370 cég csatlakozhat a hálózatra. Ennek következtében a városban a gázfogyasztás 22 ezer köbméter/óra mennyiségre ugorhat.

Jelenleg 3000 köbméternyi kapacitás biztosított óránként, de mindössze 1850 köbmétert fogyasztanak a helyi háztartások, cégek.

Csergő Tibor András reméli, hogy mire a kormányprogram elérhető lesz, elkészül a szükséges dokumentáció.

„A beruházások, tízezer euró feletti szerződések átvilágítása, nyilvánossá tétele” ígéret teljesítése abban merül ki, hogy

a városháza honlapján a közérdekű információk menüpont alatt megtalálható egy felsorolás, amely 88 tételt tartalmaz.

Ezekből az olvasható ki, hogy egy adott cégnek vagy intézménynek összesen hány lejt fizetett ki a város az általuk végzett munkálatok, szolgáltatások ellenértékeként, illetve a különböző beszerzések során. Nem tartalmazza az alkalmazottak fizetését és a működési költségeket.

A felsorolás nemcsak a tízezer fölötti, hanem az ötezer eurót meghaladó kifizetéseket is tartalmazza.

A polgármester nem fűzött semmilyen kommentárt a száraz könyvelési adatokhoz, azon kívül, hogy van néhány cég, amely több megrendelést kapott, mint mások: itt a Tigrad és a BenComMixt nevét említette.

Csergő ígérte, mostantól minden év végén sor kerül az ilyen adatok közzétételére.