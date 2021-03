Kiállt a polgármester és elmondta, mi valósult meg a választási ígéretekből, és mi nem

Gyorsan kell foglalni és akár utazni is, hogy elérhető legyen az oltás

Továbbra is érezhető a vakcinahiány Romániában az időseknek is beadható, a Pfizer-BioNTech és a Moderna által kifejlesztett oltóanyagokból, a legtöbb olyan oltási központban beteltek a helyek, amelyekben ezekkel immunizálnak. A jelenség alól Hargita megye sem kivétel, több panasz is érkezett szerkesztőségünkbe.