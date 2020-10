Kérik, hogy legyen államilag támogatott a súlyosan mozgássérült gyerekek számára a speciális szállítóeszköz beszerzése

Képünk illusztráció • Fotó: Thomas Campean

Az egészségügyi minisztérium rendeletben szabályozza, hogy a mozgássérült személyek számára milyen eszközöket számolnak el a megyei egészségbiztosító pénztárak. Jelenleg a rendelet értelmében

egy 800 lejes tolószéket lehet elszámolni.

Ez a rendelet nem veszi figyelembe azt, hogy sok olyan súlyosan mozgássérült gyermek van országszerte, akik ülni nem tudnak, akik otthonaikban bezárva töltik gyerekkorukat, hiszen nincs megfelelő babakocsijuk, amivel sétálni lehetne vinni őket.

A marosvásárhelyi Ferencz László egy súlyosan sérült kislány édesapja, aki nap, mint nap szembesül azzal, hogy milyen speciális eszközökre van szükségük ahhoz, hogy kislányukat biztonságban tudják fürdetni, hordozni. Mint a Székelyhonnak elmondta

a súlyosan sérült gyermekeknek már pár hónaposan speciális szék kell, amelyben megfelelő pozícióban tudják helyezni a gyermeket.

De később, ahhoz, hogy ki az udvarra, vagy sétáltatni tudják vinni a gyermekeket szintén speciális babakocsira van szükség. Míg külföldön lehetőség van arra, hogy a gyártó képviselői kiszálljanak a családhoz és az egyéni igényeknek megfelelő babakocsit készítsenek, amelynek árát az egészségügyi biztosítóház törleszti, nálunk erre még gondolni sem lehet.

Ezen speciális babakocsik hiányában, különösen falun, de nemcsak, a súlyosan mozgássérült gyermekek egész gyermekkorukat otthonaik börtönében töltik, hiszen egy 5 vagy akár 8 éves gyermeket, aki talán még a fejét sem tudja tartani, nem lehet ölbe vinni, szállítani.

Azt szeretnénk, ha az egészségügyi minisztérium odafigyelne a súlyosan mozgássérült gyermekekre is, és

támogatná a családokat ezekkel a létfontosságú eszközökkel.

Az aláírásgyűjtés mellett, a Bukarestben dolgozó politikusaink segítségét is kértük, hogy járjanak közben az egészségügyi minisztériumnál gyermekeink érdekében. A kinetoterapeutákat is arra biztattuk, hogy ők is támogassák kezdeményezésünket, hiszen a gyermekek fejlődéshez fontos a helyes testtartás és ennek eléréséhez hozzájárulnak az erre a célra kialakított segédeszközök, a megfelelő székek, babakocsik” – fejtette ki az édesapa.

Ferencz Lászlótól megtudtuk, hogy jelenleg

Maros megyében 607 súlyosan sérült gyermek van, és a tavalyi kimutatások szerint országosan 42 171 súlyosan sérült kiskorút tartanak nyilván.

Pontosan nem tudni, hogy ezek közül hánynak van szüksége speciális eszközökre. Az biztos, hogy nagyon sok olyan család van, aki nem engedheti meg magának, hogy 4000 lejes babakocsit vegyen. A pozicionáló szék ellenértéke elérheti a 2000 lejt, míg a biztonságos fürdetéshez szükséges szék is 800 lejbe kerül.

A speciális segédeszközök értékének megtérítéséről szóló, egészségügyi minisztériumhoz intézet petíciót az alábbi linket ide kattintva lehet aláírni.