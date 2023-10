Pénzt kér az igazolásért az Orosz Állami Levéltár, de senki sem utal nekik

– tudtuk meg Veress Dávidtól, az RMDSZ parlamenti képviseletének csíkszeredai munkatársától. Ezt a jelentékenynek mondható összeget ki is tudná fizetni az ügyfél, azonban nem tudják, milyen úton lehetséges, ugyanis

A levéltár válaszában arra is kitért, hogy amennyiben gond adódik a kifizetéssel, akkor vegyék fel a kapcsolatot a moszkvai román külképviselettel, ami meg is történt, azonban választ onnan még nem kaptak – osztotta meg Veress Dávid. Ugyanakkor a bukaresti orosz nagykövetséget is felkeresték elektronikus úton, ahonnan szintén visszajelzést várnak.

Hirdetés

Arra készülnek, hogy postai úton is elküldik a levelet, hátha biztosabban célba ér. Mindenképpen keresik a megoldást, és amennyiben választ kapnak, közzé fogják tenni.

„Arra kérjük az ügyfeleket, próbáljanak ismerősöket keresni külföldön, hátha valamelyik külföldi pénzintézet vállalná az utalást. A kitöltött számlát a levéltár ugyanis elküldte, már csak ki kéne fizetni, hogy a fizetési bizonylat elküldése után megkaphassák tőlük az igazolást” – tette hozzá.