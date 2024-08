Kerékpárutak nélkül biciklisek sincsenek, biciklisek nélkül pedig nem látható az igény

Arra a kérdésre, hogy gyakrabban bicikliznének-e, ha több kerékpárút lenne, a bukaresti válaszadók 71 százaléka, az ország más városaiban élőknek pedig 65 százaléka válaszolt igennel. Ugyanebből a felmérésből derül ki az is, hogy Marosvásárhely is azok közé tartozik, ahol a válaszadók túl kevésnek tartják a meglévő bicikliutakat.

Aki itt biciklizik, az a közutakat használja. Aki viszont kicsit is bizonytalan, már nem fog a forgalomban biciklizni, és a gyerekét sem fogja elengedni ott

– mondta el a bicikliutak tanulmányozásával is foglalkozó alapítvány vezetője.

Bicibusz is megoldás lehet

Jelenleg van egy-egy kétszáz méteres szakasz a Szabadság utcában, a Levendula utcában is volt egy felfestve, most készül a Dózsa György úti szakasz, ez utóbbi fog közelíteni a normalitáshoz, de az sem tökéletes – tette hozzá Gál Sándor, aki az alapítvány szervezésében a Bicibusz nevű projektet is kipróbálta nemrég a városban.