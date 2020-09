Képviselői mandátumot sem vállal a volt székelykeresztúri polgármester

A választásokon elért eredményeiket elemezte ki egy hétfői sajtótájékoztatón az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének elnöke, aki több településen is újraszervezné a párt helyi alakulatát. Arról is beszélt, hogy tanácsosi mandátumot sem fog vállalni a székelykeresztúri Rafai Emil, aki a szövetség színeiben nem tudott újabb polgármesteri mandátumot szerezni.

A szavazatok nagyjából kilencven százalékos feldolgozottságnál felemásan érez az RMDSZ udvarhelyszéki szervezete, hiszen statisztikailag több tanácsosi mandátumot szereztek 2016-hoz képest – összesen 232-t –, ugyanakkor vannak olyan települések, ahol nem győztek a polgármesterjelöltjeik – fejtette ki egy hétfői sajtótájékoztatón Bíró Barna Botond, a szervezet széki elnöke.

Arra is kitért, hogy a megyei önkormányzati listájukra és a tanácselnökjelöltjükre is valamivel kevesebb szavazat érkezett a korábbi választásokhoz képest, ami egyrészt annak köszönhető, hogy hét településen nem volt kihívója a jelöltjeiknek, így versenyhelyzet hiányában kevesebben mentek el voksolni. A másik ok szerinte az, hogy ahol nem favorizálták az RMDSZ színeiben induló polgármesterjelöltet, ott ez a helyi és a megyei listán is meglátszott. Példaként Székelykeresztúrt emelte ki, hiszen ez számukra a legfájóbb veszteség.

Mostanra a visszajelzésekből nyilvánvalóvá vált Bíró Barna Botond számára, hogy

nem Rafai Emil volt polgármester megvalósításával volt a problémájuk a szavazóknak, inkább a modorát, viselkedését és a személyiségét kifogásolták.

„Ezért büntették a választók Rafai Emilt, illetve indirekt módon az RMDSZ-t is” – fogalmazott a széki elnök. Arra is kitért, hogy hétfőn találkozott a székelykeresztúri tisztségviselővel, aki szóban már jelezte, hogy lemond a szövetség helyi szervezetében betöltött elnöki tisztségéről, valamint önkormányzati képviselőként sem fog mandátumot vállalni. Kijelentette, újra fogják szervezni az RMDSZ helyi szervezetét, hogy a megfelelő emberekkel visszanyerhessék a szavazók bizalmát.

Szentegyházán még drasztikusabb lépésre van szükség a helyi szervezetben, amelyet alapjaitól kezdve kell újrastrukturálni – szögezte le. Utóbbit azzal indokolta, hogy elfogadhatatlannak tartja, hogy a tagok ellenfeleik, versenytársaik ellen áskálódnak a társadalmi problémákra való megoldások megkeresése helyett.