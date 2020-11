Keményen dolgoznak a székelyudvarhelyi utakon a tél beállta előtt

Vezetékcsere, majd aszfaltozás • Fotó: Erdély Bálint Előd

Székelyudvarhely több utcájában is a gázvezetékcsere után feltört nyomvonal visszaaszfaltozásán dolgoznak: a Haáz Rezső utcában a gázvezeték nyomvonalának aszfaltozását pénteken befejezték, és ha minden a tervek szerint halad, akkor a Tompa László utcában is elkezdik az aszfaltozást. „Itt hétfőn biztosan dolgozni fognak, ezért pénteken be kellett fejezni a Bethlen Gábor utcát, hogy a központi forgalom ne bénuljon le” – sorolta Zörgő Noémi.

A Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal sajtószóvivője még hozzátette, a napokban az Orbán Balázs utcában is a burkolat visszaállításán dolgozott a szakcég: az aszfaltréteg elterítését megelőzően ún. CKT-betont öntöttek az árkokba. Amennyiben ezen a héten csapadékmentes lesz az időjárás, akkor az aszfaltozást is befejezik.

Ugyanígy a Tavasz sétányon és a Mihai Eminescu utcában is helyére került a már említett CKT-beton, így az elkövetkező hetekben a kivitelező itt is aszfaltozni fog. Akárcsak a Mikes Kelemen utcában, tudtuk meg, ahol várhatóan már ezen a héten visszaállítják az aszfaltréteget.

A Bethlenfalvi úton ugyan a kivitelező már végzett az aszfaltozással, ám a polgármesteri hivatal műszaki osztálya több helyen nem találta megfelelőnek az elvégzett munkát, ezért a kivitelező ott is fog dolgozni: kijavítják a nem megfelelően leaszfaltozott szakaszokat.

További vezetékcserék

A Delgaz Grid Rt. megrendelésére folytatódik a gázvezetékek cseréje is a városban, a nagyberuházás következő lépéseként a Győzelem utcában dolgozik majd a szakcég. „Az időjárástól függ, hogy mikor tudják elkezdeni a munkát, illetve hogy meddig fognak vele haladni az idén. Mindenképpen fontos tudni, hogy

úgy kapott engedélyt a kivitelező, hogy legalább betonnal szintbe kell hoznia a nyomvonalat a téli időszakra,

ha a hőmérséklet miatt nem fognak tudni tovább dolgozni” – szögezte le a hivatal illetékese.

Az áfavisszaosztások nyomán ősszel kapott kormánytámogatás jelentős részét aszfaltozási és útburkolat-javítási munkákra fordítja a város: a Szentimre és a József Attila utcákban már befejezték a javítást, következik a Malom utca Sziget és Kossuth Lajos utcák közötti szakaszának aszfaltozása.

Megtudtuk, tervben van még a Vámosok, a Kovácsok, a Cipészek és a Kisköved utcában, valamint a Gyepes bejáratban a járdák aszfaltozása is. A műszaki igazgatóság úgy ütemezte be az elvégzendőket, hogy a nagyobb munkákat – az útburkolat-javítást – végezte először el a kivitelező, a kisebb munkák, tehát a járdák kijavítása maradt a végére.

A gázszolgáltató nagyberuházása jövőre is folytatódik majd, illetve a közeljövőben a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. is elkezdi majd a víz- és szennyvízvezetékek városszintű cseréjét. Egyelőre azonban csak egy helyszínen dolgozik a vízszolgáltató: a Függetlenség úton meghibásodást javítanak ki.