Kemény János emlékének bemocskolása ellen küzd az unoka

Nagy-Kemény Géza az igazságért küzd • Fotó: Haáz Vince

Egyelőre 64 hektár erdőről van szó, de ha a pert elveszíti a család, az precedensértékű lehet, és következhet a 3000 hektárnyi erdő is – mondta a Székelyhonnak Nagy-Kemény Géza. A néhai báró unokája érdeklődésünkre arról számolt be, hogy 12–13 éve kapták vissza jogerős ítélettel az erdőket, de soha nem helyezték azokat birtokba, és azóta folyton támadják őket.

A törvényszéki pereket mindig más-más megyébe helyezik, mert nem bíznak a helyi bírákban, attól tartanak, hogy lefizetjük őket

– magyarázta az unoka, hozzátéve, hogy most nem is annyira a 64 hektárnyi erdő a legfontosabb számára – bár az is jelentős összeget jelentene, amiből fel lehetne újítani a vécsi kastélyt –, hanem az igazság, a család becsülete, a nagyapa emléke.