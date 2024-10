Ez most a negyedik alkalom, hogy az elnökválasztáson indulok. Nem azért teszem, mert a szerencsémben hiszek, és mint egy megrögzött lottójátékos újra és újra próbálkozom, hátha most bejön. Azért teszem, mert a közösségemben hiszek.

Ezen sürgősen változtatni kell. Most pedig van esélyünk erre. Most az elnökválasztás első fordulójában van jó választás. Van olyan jelölt, akire bátran szavazhat minden magyar. És akit nyugodt szívvel támogathat minden józanul gondolkodó román ember is.