Kedvező hatással lehet a mezőgazdaságra az enyhe idő

A meteorológiai erőjelzések szerint a csikorgó hideg helyett a fagypontnál jóval magasabb hőmérsékleti értékek jellemzik majd február első napjait. A felmelegedés ugyan veszélyeket is rejt, de szerencsés esetben csak kedvező hatást eredményez a mezőgazdaságban az agrárszakemberek szerint.

A felmelegedés által vízhez juthat a csapadékhiányos talaj • Fotó: Barabás Ákos

Február 6. és 10. között erős felmelegedésre lehet számítani, a legmelegebb déli órákban 9–12, helyenként akár 14 Celsius-fok várható, és éjjel sem lesz 4–5 foknál kevesebb.

A február eleji melegfrontban önmagában még nem lát veszélyeket – mondta megkeresésünkre Török Jenő, a Hargita Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság vezetője –,

problémákat akkor okozhat az enyhe idő a mezőgazdaságban, ha tartós lesz.

„Ha tart legalább három hétig, akkor kicsalhatja a gyümölcsfák rügyeit”, vagy ha eltűnik a vetésekről a hóréteg és beindul a hajtások vegetációja, majd a felmelegedést hómentes fagy követi, akkor az kárt tehet a vetésekben – magyarázta a szakember.

Hozzáfűzte viszont, korai még az esetleges veszélyekkel kapcsolatban feltételezésekbe bocsátkozni. Annál is inkább, mivel a felmelegedés akár teljesen pozitív hatással is járhat a mezőgazdaságra: ha fokozatosan melegszik fel az idő és a hóolvadás lassú lesz, a talaj kellőképpen átnedvesedhet. Erre szükség is lenne, hiszen hosszú csapadékszegény időszak volt a múlt év végén.

Augusztus, szeptember, október és november nagyon-nagyon száraz, mondhatni rekordszáraz volt

– emlékeztetett Török Jenő. Hozzáfűzte, hogy decemberben ugyan a sokéves havi átlaghoz képest kétszer több, januárban pedig átlagos mennyiségű csapadék esett, de ezek csak részben pótolták a korábbi hiányt, így kifejezetten hasznos is lehet a felmelegedés.

A hóolvadással keletkező vízmennyiség „isteni ajándék” lenne és „minden cseppje” be is tudna szivárogni a talajba, ugyanis az alsóbb rétegek nincsenek megfagyva – ismertette a kedvezőbb forgatókönyv eredményét Bölöni László, az igazgatóság udvarhelyszéki képviselője. Lévén, hogy Székelyudvarhely és Székelykeresztúr környéke a megye legmelegebb térségei közé tartozik, az idő enyhülése is itt hordozza a legnagyobb kockázatot. Egyelőre azonban a megyének a dél-nyugati részében, egészen Etédig, Székelykeresztúrig még hótakaró borítja a vetéseket, így azok nincsenek veszélyben, jelenleg vegetálnak még az őszi vetések – fűzte hozzá a szakember.

A gyümölcsfák esetében is hasonló a helyzet, a korai virágzásúak, a csonthéjasok is teljes nyugalomban vannak még, és ezekben sem keletkezhet kár, ha a jövő hétre prognosztizált 13, 14 Celsius-fokos hőmérsékletek csak a déli órákat jellemzik majd.

Akkor lesz probléma, ha éjszaka is 6-8 Celsius fok lesz, és ez az időszak kitart nyolc, tíz napig. Akkor megpattannak a rügyek, a cukrok felhígulnak bennük, és ha erre jön egy jó nagy lehűlés, a fagy tönkreteszi a rügyeket

– fogalmazott, de ő is hozzáfűzte, hogy ezzel kapcsolatban biztosat csak később tudnak mondani.

A felmelegedés kedvező oldalával kapcsolatban viszont felhívta a figyelmet arra, hogy a jövő hét már alkalmas lesz arra, hogy a gazdák megkezdjék a fametszéseket, és ezt most kellemes időben tehetik meg. Tévhit, hogy ennek a teendőnek csak márciusban, áprilisban szabad nekifogni, sőt, az az időszak kevésbé alkalmas a metszésre, mert addigra beindul a nedvkeringés a fákban – hangsúlyozta Bölöni László.