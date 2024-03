Kedvezményt adnak a közintézmények munkatársainak Székelyudvarhelyen

Közelebb szeretnének kerülni vásárlóikhoz, ezért munkatársaikat faggatva úgy döntöttek, létrehozzák a Jó szomszédi kártyát, amely ötszázalékos kedvezményre jogosítja fel az üzleteik környékén lévő intézmények alkalmazottait – jelentette be Tankó Ágnes, az Elan Trio Kft. képviselője. A kártyák névre szólók, és kifejezetten csak az adott intézmények – óvodák, iskolák, kulturális intézmények, polgármesteri hivatal, kórház stb. – közelében lévő üzletben használhatók.

A munkáltatók feladata pusztán annyi, hogy számon tartják, melyik kártya kinél van. Ha esetleg munkaszerződés-bontás történik, akkor a kártya érvényessége megszűnik. A kedvezmény cigarettavásárlás esetén nem érvényes, ugyanis nem szeretnék ezen termékeket népszerűsíteni, továbbá a már eleve akciós termékeiket sem lehet így még olcsóbban megvenni.

Hirdetés

A kliensnek ugyanakkor azt is el kell döntenie, hogy a hűségkártyáját vagy a Jó szomszédi kártyáját mutatja be a kasszánál. Jelenleg összesen 6000 kártyát osztanak ki, a későbbiekben Kovászna és Maros megyékben is hasonló akcióra készülnek.